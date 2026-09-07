Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο θηριώδης Μάικον Φράνσα!

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μάικον Φράνσα, σε μία πολύ σημαντική κίνηση για τις θέσεις των ακραίων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Μάικον Φράνσκα, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στην Βραζιλία στις 27/04/2004, ο Μάικον Φράνσα αγωνίζεται ως ακραίος και έχει ύψος 218cm.

Ο Μάικον Φράνσα ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή τη σεζόν 2019-20 στη Fluminense, πριν μετακομίσει στη Sada Cruzeiro, έναν από τους σημαντικότερους συλλόγους της Βραζιλίας. Στην Cruzeiro αγωνίστηκε από το 2020 έως το 2022, ενώ παράλληλα είχε παρουσία και στην ομάδα U19 του συλλόγου. Ακολούθησε η Araguari Vôlei EVA, όπου αγωνίστηκε τις σεζόν 2022-23 και 2023-24, πριν πραγματοποιήσει το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του με την Praia Clube/Uberlândia τη σεζόν 2024-25.

Η σεζόν 2024-25 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την εξέλιξή του. Με την Praia Clube συμμετείχε στη Βραζιλιάνικη Superliga, στο Κύπελλο Βραζιλίας, στο Mineiro Championship, στο South American Club Championship και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων. Στο South American Club Championship 2024-25, ο Βραζιλιάνος ακραίος ξεχώρισε σε ατομικό επίπεδο, κατακτώντας τις διακρίσεις του καλύτερου μπλοκέρ-ακραίου, πρώτου σκόρερ και καλύτερου επιθετικού της διοργάνωσης. Παράλληλα, η παρουσία του στην Praia Clube συνδυάστηκε με σημαντικές επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο, με την ομάδα να κατακτά το Πρωτάθλημα Βραζιλίας, το Νότιο Αμερικανικό Πρωτάθλημα Συλλόγων και το Mineiro Championship.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Φράνσα έκανε το μεγάλο βήμα στην Ευρώπη, υπογράφοντας στη Fenerbahçe Medicana της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε στην τουρκική λίγκα, στο Τουρκικό Κύπελλο, στο Super Cup και στο CEV Cup, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στη συνέχεια αγωνίστηκε και με τη Gebze Belediyesi.

Η διεθνής του διαδρομή είναι εξίσου εντυπωσιακή. Ο Φράνσα έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας U19, U21 και U23, ενώ έχει συμμετοχές σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα U19 και U21, Παναμερικανικούς Αγώνες U23, Παναμερικανικό Κύπελλο και Νότιο Αμερικανικό Πρωτάθλημα U21. Σε επίπεδο ηλικιακών Εθνικών ομάδων έχει κατακτήσει σημαντικούς τίτλους, μεταξύ των οποίων το Νότιο Αμερικανικό Πρωτάθλημα U21, ενώ έχει επίσης πανηγυρίσει διακρίσεις σε Παναμερικανικούς Αγώνες και διοργανώσεις U23.

Μάλιστα, σε ατομικό επίπεδο, ο Φράνσα αναδείχθηκε καλύτερος κεντρικός στο Νότιο Αμερικανικό Πρωτάθλημα U21 του 2022, ενώ το 2025, στο South American Championship, πήρε τις διακρίσεις του καλύτερου ακραίου, πρώτου σκόρερ και καλύτερου επιθετικού, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του εξέλιξη και την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί σε κορυφαίες διοργανώσεις.

Παράλληλα, το 2025-26 έκανε το βήμα και στην Εθνική Ανδρών της Βραζιλίας, με συμμετοχή στη Volleyball Nations League, ενώ έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία από κορυφαίες διοργανώσεις τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πλέον, ο Μάικον Φράνσα φορά τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ και φέρνει στη Θεσσαλονίκη ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αγωνιστικό προφίλ: έναν ακραίο ύψους 2,18μ., με δυνατότητα να δημιουργεί σημαντικό πλεονέκτημα πάνω από το φιλέ, εμπειρία από τη Βραζιλιάνικη Superliga και το τουρκικό πρωτάθλημα, συμμετοχές σε CEV Cup και Volleyball Nations League, καθώς και σημαντικές ατομικές και ομαδικές διακρίσεις. Ο Δικέφαλος επενδύει σε έναν νεαρό αθλητή με ήδη σημαντικές παραστάσεις και υψηλό αγωνιστικό ταβάνι, ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του στα «ασπρόμαυρα».

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Μάικον Φράνσα, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμένα να είμαι μέλος της Οικογένειας του ΠΑΟΚ. Εύχομαι μία υπέροχη και καταπληκτική σεζόν. Από την μεριά μου, θα τα δώσω όλα ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας, και να κάνουν τον κόσμο της ομάδας χαρούμενο!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Μάικον!