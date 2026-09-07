Σένα (βοηθός προπονητή Ηρακλή): «Δεν έχει να κάνει με το σύστημα, είναι το να δέσεις την ομάδα μαζί»

Ο βοηθός προπονητή του «γηραιού» Εουζένιο Σένα μίλησε για το δέσιμο που υπάρχει στον «γηραιό».

Ο Βάλτερ Ματζάρι ήταν τιμωρημένος και τον Ηρακλή, στο διπλό επί του Αστέρα, καθοδήγησε ο βοηθός του Εουζένιο Σένα.

«Δεν έχει να κάνει με το σύστημα, είναι το να δέσεις την ομάδα μαζί» είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είχαμε το χρόνο να δουλέψουμε με τους νέους παίκτες που ήρθαν τα τελευταίο διάστημα στην ομάδα. Ένα σύστημα το οποίο δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και για τους οπαδούς μας, που μπορούν να πανηγυρίσουν κι αυτοί μια νίκη στη μεγάλη κατηγορία, τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

Το γνωρίζαμε ότι τότε ήταν το τελευταίο τρίποντο στη Super League μετά το 2017 και θέλαμε τη νίκη. Είναι σημαντικό ότι ο κόουτς Ματσάρι δουλεύει σκληρά, εμπιστεύεται τους παίκτες. Βήμα, βήμα βελτιώνουμε την φυσική κατάσταση μας και την στρατηγική μας. Είμαστε χαρούμενοι για τους φιλάθλους μας που πανηγυρίζουν αυτή τη νίκη μαζί με εμάς.

Δεν έχει να κάνει με το σύστημα, είναι το να δέσεις την ομάδα, τους παίκτες μαζί. Επιτέλους μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα και θα δείτε τη βελτίωση».αλλά με το δέσιμο που έχει η ομάδα».