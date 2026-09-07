Δίκη για τα Τέμπη - Σύζυγος και κόρη μηχανοδηγού: «Σε ένα βράδυ χάθηκαν όλα - Πάγωσαν τα πάντα»

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας κατέθεσαν η σύζυγος και η 31χρονη κόρη του μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα

Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων εισήλθε στην ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Κατά την 26η δικάσιμο, πρώτη στο βήμα ανέβηκε η Αγνή Μπαλή, σύζυγος του μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα, ενώ ακολούθησε η 31χρονη κόρη τους, Αθανασία Κουτσούμπα.

Η κατάθεση της Αθανασίας θα συνεχιστεί στην αυριανή συνεδρίαση.

Μετά τους συγγενείς των θυμάτων, η διαδικασία προβλέπεται να περάσει στις καταθέσεις τραυματιών και άλλων προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Νωρίτερα, η πρόεδρος του Δικαστηρίου εκφώνησε τα ονόματα των τουλάχιστον 180 μαρτύρων - μελών οικογενειών των θυμάτων που θα καταθέσουν πρώτοι ως μάρτυρες προς υποστήριξη της κατηγορίας, όπως μεταδόθηκαν από τοπικά ενημερωτικά μεσα.

Η σύζυγος του μηχανοδηγού περιέγραψε στο δικαστήριο την τελευταία της συνομιλία με τον σύζυγό της πριν από τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Όπως κατέθεσε, είχε μιλήσει μαζί του περίπου στις 21:00 και τον θυμάται ιδιαίτερα χαρούμενο, καθώς είχε συγκεντρώσει ρεπό και επρόκειτο να επιστρέψει στο σπίτι.

Σε ερώτηση της προέδρου για το εάν ο σύζυγός της γνώριζε προβλήματα που αφορούσαν την κυκλοφορία των τρένων, η ίδια απάντησε ότι δεν είχε συζητήσει σχετικά μαζί της.

Με εμφανή συγκίνηση, η Αγνή Μπαλή μίλησε για την απώλεια της οικογένειάς της:

«Μέσα σε μια νύχτα, χάσαμε ό,τι είχαμε. Κάναμε όνειρα, είχαμε τρία παιδιά. Μέσα σε ένα βράδυ, σε ένα τηλεφώνημα, όλα χάθηκαν».

Η σύζυγός του υποστήριξε ότι ο σύζυγός της είχε υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις περίπου δύο μήνες πριν από την τραγωδία και είχε κριθεί κατάλληλος για την εργασία του.

Με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση ανέβηκε στη συνέχεια στο βήμα η Αθανασία Κουτσούμπα. Η 31χρονη μίλησε για τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του πατέρα της.

«Από εκείνη τη στιγμή και μετά πάγωσαν τα πάντα», είπε.

Αναφερόμενη στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του, λίγο μετά τις 21:00, περιέγραψε ότι ο πατέρας της τής είχε μιλήσει για προβλήματα που διαπίστωσε στο τρένο.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η περιγραφή της Αθανασίας Κουτσούμπα για τις ώρες μετά τη σύγκρουση.

«Δεν μας πήρε κανένας ποτέ, δεν ενημερωθήκαμε ποτέ», ανέφερε, εξηγώντας ότι πληροφορίες έλαβαν από συναδέλφους του μηχανοδηγού.

Περιέγραψε την άφιξη της οικογένειας στη Λάρισα και την αναζήτηση του πατέρα της πρώτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο.

«Δεν ήταν στους ζωντανούς, δεν ήταν στους νεκρούς, δεν ήταν στους τραυματίες».

Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται με την εξέταση των μαρτύρων, με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων να ανοίγουν το επόμενο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.

Πηγή: Newsbomb.gr