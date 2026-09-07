ΠΑΟΚ Β: Ο τρόπος εισόδου στο ματς της πρεμιέρας στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ Β υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β στο γήπεδο της Τούμπας (9/9 16:00), με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να γνωστοποιεί τους τρόπους εισόδου στο ματς της πρεμιέρας.

Όπως αναφέρουν οι ασπρόμαυροι:

«Ο ΠΑΟΚ Β υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Superbet League 2.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 14:00.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα διατεθούν εισιτήρια προς πώληση. Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίοι θα μπορούν να εισέρχονται από τις Θύρες 1, 2 και 3.

Ραντεβού στην Τούμπα για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ Β στη νέα αγωνιστική περίοδο!