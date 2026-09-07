Συνεχίζει την προετοιμασία του στο Μιλάνο ο ΠΑΟΚ - Το πρόγραμμα των φιλικών που έρχονται

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την προετοιμασία του Δικεφάλου στο Μιλάνο ενόψει του φιλικού με την Αρμάνι αλλά και τα επόμενα σπουδαία τεστ που έρχονται.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Στο Μιλάνο βρίσκεται από σήμερα η αποστολή του ΠΑΟΚ και θα παραμείνει μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας, συνεχίζοντας την προετοιμασία επί Ιταλικού εδάφους.

Μετά τα δύο παιχνίδια του Σαββατοκύριακου και την κατάκτηση του Memorial Pajetta Tournament, ήταν αναμενόμενο και απαραίτητο το σημερινό ρεπό που έδωσε ο Αndrea Trinchieri.

Από αύριο άλλωστε ξεκινούν οι προπονήσεις στις εγκαταστάσεις του Unipol Forum, της έδρας της Armani Milano.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ιταλική ομάδα, το ερχόμενο Σάββατο (12/9) σε αγώνα που θα διεξαχθεί στην Μπιέλα.

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας στην Ιταλία, θα ακολουθήσει η συμμετοχή του ΠΑΟΚ στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου θα αντιμετωπίσει αρχικά την Παρτιζάν Βελιγραδίου και στη συνέχεια τον Παναθηναϊκό ή την κάτοχο του EuroCup Bourg.

Αυτά θα είναι τα τελευταία φιλικά παιχνίδια της ομάδας πριν από το Super Cup, που θα διεξαχθεί 26 & 27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο και θα αποτελέσει την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για τη σεζόν 2026-27.