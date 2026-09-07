Τζούλιους Έρβινγκ: Ο λόγος που άφησε τον Λεμπρόν εκτός του All Time Top-10

Ο Τζούλιους Έρβινγκ εξήγησε τον λόγο που πριν από τρία χρόνια είχε αφήσει εκτός του All-Time Top-10 του τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Τζούλιους Έρβινγκ το 2023 στο All-Time Top-10 του και είχε επιλέξει τους Τζέρι Ουέστ, Όσκαρ Ρόμπερτσον, Έλτζις Μπέιλορ, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Μπιλ Ράσελ, Μάικλ Τζόρνταν, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, Μάτζικ Τζόνσον, Καρλ Μαλόουν και Τάινι Άρτσιμπαλντ.

Μιλώντας στον Μπράντον Ρόμπινσον, ο θρύλος του ΝΒΑ εξήγησε γιατί δεν είχε αναφέρει το όνομα του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο λόγος ήταν πως ο «Βασιλιάς» συνεχίζει να αγωνίζεται και θεωρεί πως είναι δύσκολο να βάλεις σε τέτοιες λίστες εν ενεργεία παίκτες.

«Συνήθως μιλάω για παίκτες που έχουν αποσυρθεί όταν λέω All-Time ομάδες, όχι τωρινούς παίκτες. Ο Λεμπρόν δεν έχει αποσυρθεί ακόμα, οπότε είναι δύσκολο να τον βάλεις μέχρι να ολοκληρωθεί η καριέρα του» δήλωσε.