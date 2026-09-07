Παραμένει στην Αθήνα το 250άρι της WTA!

Η Αθήνα φαίνεται πως θα κρατήσει και τη νέα σεζόν τη θέση της στο καλεντάρι της WTA, καθώς όλα δείχνουν ότι το 250άρι τουρνουά θα επιστρέψει στην ελληνική πρωτεύουσα μετά την επιτυχημένη φετινή του πρεμιέρα.

Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Stadion Sports Center, με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα να κατακτά τον τίτλο και τη Μαρία Σάκκαρη να φτάνει μέχρι τον τελικό, σε μια εβδομάδα που άφησε θετικές εντυπώσεις.

Ο διευθυντής του τουρνουά, Τζόρτζε Τζόκοβιτς, έχει εκφράσει ήδη δημόσια την επιθυμία των διοργανωτών να διατηρήσουν το event στην Ελλάδα για πολλά χρόνια και, όπως όλα δείχνουν, το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει από τη νέα σεζόν.

Έτσι, η Αθήνα αναμένεται να διατηρήσει τη θέση της στο διεθνές καλεντάρι του γυναικείου τένις, δίνοντας ξανά στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου.

Η οριστική επιβεβαίωση, πάντως, θα έρθει με την ανακοίνωση του επίσημου προγράμματος της WTA για τη νέα σεζόν.

Όσον αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής, το τουρνουά αναμένεται να πραγματοποιηθεί, όπως και φέτος, την εβδομάδα που ακολουθεί το Wimbledon, δηλαδή το διάστημα 12-18 Ιουλίου.