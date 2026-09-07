«Σκέφτεται την απόσυρση ο Μίροτιτς»!

Ο Νίκολα Μίροτιτς φαίνεται πως σκέφτεται σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο της απόσυρσης από την ενεργό δράση!

Όπως αναφέρει το «La Razon», ο Μαυροβούνιος άσος έχει πλέον στο μυαλό του σοβαρά την πιθανότητα να σταματήσει το μπάσκετ.

Ο Μίροτιτς έχει συμβόλαιο με τη Μονακό μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά φυσικά με τη γαλλική ομάδα να είναι στο χείλος του γκρεμού το μέλλον του δεν είναι βέβαιο στο Πριγκιπάτο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, Μπασκόνια, Μάλαγα και Μπανταλόνα ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μαυροβούνιου άσου, αλλά πρώτα θα πρέπει ο ίδιος να ξεκαθαρίσει αν θέλει να συνεχίσει το μπάσκετ ή όχι.