Κόστα: «Είναι ένα όνειρο για μένα - Να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ να γράψει ιστορία» (vid)

Πρώτες... ασπρόμαυρες συστάσεις για τον Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος μίλησε στο PAOK TV για την... τρέλα των οπαδών, το όνειρο να παίξει με τον Δικέφαλο και τη συζήτηση με τον Λέο Μάτος.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ αποτελεί και με τη... βούλα το νέο μεταγραφικό απόκτημα των ασπρόμαυρων και στις πρώτες του δηλώσεις ήταν ξεκάθαρος.

«Είναι ένα όνειρο για μένα», ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα, σχολιάζοντας την... τρέλα των οπαδών της ομάδας, αλλά και τη γνωριμία με τον Λέο Μάτος.

Aναλυτικά όσα δήλωσε στο PAOK TV:

Για τα πρώτα του συναισθήματα μετά τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και αποτελώ μέλος του συλλόγου. Για μένα είναι ένα όνειρο και ελπίζω να κερδίσω τρόπαια εδώ, οπότε είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος».

Γιατί επέλεξες τον ΠΑΟΚ ως το επόμενο βήμα στην καριέρα σου: «Επέλεξα τον ΠΑΟΚ επειδή είναι μεγάλος σύλλογος. Για τους οπαδούς, είναι τρελοί, έχουν πολύ πάθος για τον σύλλογο. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για μένα και την καριέρα μου».

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά στο παιχνίδι σου: «Νομίζω ότι το πάθος, η άμυνα στο ένας εναντίον ενός, θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για αυτό το σύλλογο».

Για τη γνωριμία και τη συζήτηση με τον Λέο Μάτος: «Γνώριζα τον Λέο ως παίκτη, μου έστειλε μήνυμα στο κινητό. Μου είπε για την ευκαιρία να έρθω εδώ και εκείνη τη στιγμή ήμουν πραγματικά πολύ χαρούμενος. Είναι ένα όνειρο για μένα να είμαι εδώ».

Ένα μήνυμα προς τον κόσμο: «Απλώς θέλω να πω ότι θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την ομάδα. Θέλω να κερδίσω τρόπαια, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και ελπίζω να βοηθήσω τον σύλλογο να γράψει ιστορία».

