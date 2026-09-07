ΠΑΟΚ: «Πρώτη» για Κόστα - Τα νεότερα από τους τραυματίες ενόψει Άρη

Την πρώτη του προπόνηση πραγματοποίησε σήμερα (7/9) ο Ντιέγκο Κόστα με τον ΠΑΟΚ - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο ενόψει Άρη

Λίγες ώρες μετά το ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, οι ασπρόμαυροι βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Άρη.

Την πρώτη του προπόνηση πραγματοποίησε ο Ντιέγκο Κόστα, συμμετέχοντας σε όλο το πρόγραμμα (χθες έκανε ατομικό στην Τούμπα), ενώ όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Μεϊτέ , Λουσέ , Χατζηδιάκος και Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα ήταν χωρισμένο ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής τους και περιλάμβανε rondo, passing game, παιχνίδι κατοχής και παιχνίδι μικρού χώρου. Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο κυριακάτικο παιχνίδι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, αναμένεται να υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να εξακριβωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη, καθώς και το διάστημα της απουσίας του.

Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης (09.09).