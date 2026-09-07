Ματέο: «Χάσαμε την Ευρωλίγκα από τον Παναθηναϊκό ενώ ήμασταν καλύτεροι από το 2023»

Ο Τσους Ματέο σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον χαμένο τελικό της Euroleague από τον Παναθηναϊκό AKTOR το 2024.

Ο Τσους Ματέο προχώρησε σε δηλώσεις στο «Basketball Sphere» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον χαμένο τελικό της Euroleague απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR το 2024.

Ο τεχνικός της Εθνικής Ισπανίας ανέφερε πως η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν καλύτερη εκείνη τη σεζόν σε σχέση με το 2023, όταν και κατέκτησε τον τίτλο απέναντι στον Ολυμπιακό.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι κατακτήσαμε την Euroleague εκείνη τη σεζόν (σ.σ. το 2023) και την επόμενη χρονιά χάσαμε από τον Παναθηναϊκό στον τελικό, παρότι πιστεύω ότι εκείνη τη χρονιά, όταν δεν κατακτήσαμε τη Euroleague, δείχναμε καλύτεροι. Γνωρίζαμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, γνωρίζαμε καλύτερα το σύστημα, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ» ανέφερε χαρακτηριστικά.