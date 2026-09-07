Δροσιά: Σύλληψη-σοκ της πρώην συζύγου μέσα στο δικαστήριο για την αιματηρή επίθεση στον 38χρονο

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, καθώς νέα δεδομένα την επαναφέρουν στο προσκήνιο.

Σημαντική ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος 38χρονου στη Δροσιά Αττικής τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς η πρώην σύζυγός του συνελήφθη εντός της δικαστικής αίθουσας, λίγες στιγμές πριν από τη κατάθεσή της.

Η αιματηρή επίθεση, η οποία είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, είχε ως συνέπεια τον βαρύτατο τραυματισμό του 38χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο. Η συλληφθείσα, ρουμανικής καταγωγής, είχε υπάρξει παντρεμένη με το θύμα και ακολούθως διατηρούσε δεσμό με τον άνδρα που κατηγορείται για την επίθεση. Η παρουσία της στο δικαστήριο οδήγησε στις νέες εξελίξεις, μιας και εκκρεμούσε σε βάρος της μήνυση ως φερόμενη ηθική αυτουργός.

Αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν το πρωί στη σάλα του δικαστηρίου, ζήτησαν από τη γυναίκα να τους ακολουθήσει και της πέρασαν χειροπέδες, την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει τον λόγο ως μάρτυρας.

«Η μήνυση είχε υποβληθεί, γιατί αρχικά δεν ασκήθηκε δίωξη ως ηθική αυτουργός και εμείς καταθέσαμε αυτοτελή μήνυση, η οποία εκκρεμούσε στο Αστυνομικό Τμήμα της Δροσιάς. Αυτοί ψάξανε να τη βρουν, δεν τη βρήκανε. Τη βρήκανε σήμερα από το δικαστήριο, γιατί αυτή ήρθε αμέριμνη, ότι η δικογραφία είχε κλείσει», δήλωσε η συνήγορος της οικογένειας του τραυματία, Κική Πακιρτζίδου.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, η γυναίκα παρακολουθούσε τη διαδικασία από το ακροατήριο μαζί με τη μητέρα της, όταν την πλησίασε αστυνομικός για να την απομακρύνει. «Ήταν αμέριμνη, συνοδευόμενη από τη μητέρα της στο ακροατήριο. Εκεί λοιπόν ήρθε ο αστυνομικός και ζήτησε να τον ακολουθήσει. Της είπε, ότι υπάρχει κάτι, που πρέπει να τον ακολουθήσει. Λέει “είμαι μάρτυρας” και ο αστυνομικός της απαντά “δεν μπορείτε να παραμείνετε άλλο και πρέπει να με ακολουθήσετε”», σημείωσε η ίδια.

Από την πλευρά της, η γυναίκα αρνείται κάθε εμπλοκή. Σε προγενέστερες τοποθετήσεις της στην τηλεοπτική εκπομπή Live News είχε ισχυριστεί πως ορισμένοι προσπαθούν εσκεμμένα να την εμπλέξουν, ώστε να συγκαλυφθούν τα πραγματικά κίνητρα της επίθεσης. Είχε υποστηρίξει επίσης πως δεν γνώριζε το παραμικρό και ουδέποτε υποκίνησε το συμβάν.

Η σύλληψή της και η εξέλιξη της δικογραφίας διαμορφώνουν πλέον νέα δεδομένα στην υπόθεση, με τη δικαιοσύνη να καλείται να αποσαφηνίσει τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στην απόπειρα δολοφονίας.

Το στυγερό έγκλημα διαδραματίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Ο 38χρονος υπέδειξε τον άνθρωπο που τον πυροβόλησε και λίγα εικοσιτετράωρα μετά, ο 29χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη. Παρά τις αρχικές του αρνήσεις, τελικά ομολόγησε την πράξη του και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Στο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης, το πρόσωπο του δράστη δεν φαίνεται καθαρά. Ωστόσο, το θύμα υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ότι αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον σύντροφο της πρώην συζύγου του. Ο 29χρονος ισχυριζόταν αρχικά πως την ώρα του συμβάντος δούλευε στην κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο, προτείνοντας μάλιστα μάρτυρες για την επιβεβαίωση του ισχυρισμού του. Αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε και δήλωσε μετανοημένος.

Εκείνο το πρωί, ο δράστης παραμόνευε στον κήπο του σπιτιού και πυροβόλησε το θύμα μόλις εκείνο βγήκε από το σπίτι. Τον πυροβόλησε από αμελητέα απόσταση και τράπηκε σε φυγή, αφήνοντάς τον βαριά τραυματισμένο. Ο 38χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ο τραυματίας είχε καταγγείλει εξαρχής τον σύντροφο της πρώην γυναίκας του, ενώ οι αρχές εντόπισαν στο σημείο τρεις κάλυκες των 9mm. Παράλληλα, είχε αναφέρει στους αστυνομικούς πως ο ίδιος άνδρας είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να τον παρασύρει με το όχημά του.

Η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο επανέρχεται στο προσκήνιο, με τη νεαρή γυναίκα να καλείται πλέον να διαμορφώσει τη δικαστική της υπεράσπιση, την ώρα που το θύμα δεν έχει καταφέρει ακόμα να συνέλθει, έναν χρόνο μετά τον εφιάλτη που βίωσε.

Πηγή: Ethnos.gr