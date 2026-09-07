ΑΕΚ: Νέα Φιλαδέλφεια και ομάδα σε mood Champions League (pics)

ΑΕΚ και Νέα Φιλαδέλφεια φορούν τα καλά τους για να υποδεχτούν το σεντόνι του Champions League που θα τεντώσει το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της ALLWYN Arena.

Το γήπεδο της Ένωσης, έχει ντυθεί όλο με τα λογότυπα της UEFA και της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έτσι ώστε να φιλοξενήσει το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ που θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη στις 19:45, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase.

Η ΑΕΚ θυμίζουμε, επιστρέφει στο Champions League μετά από οκτώ χρόνια. Η τελευταία φορά δε, που είχε δώσει αγώνες κύριας φάσης CL η Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν τη σεζόν 2002-03 στο τότε Νίκος Γκούμας. Ήταν εκείνη η χρονιά που η ΑΕΚ έμεινε αήττητη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και μέτρησε έξι ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια, σε έναν όμιλο με την Ρεάλ Μαδρίτης, την Ρομα και την Γκενκ.

Το Champions League πλέον επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά από 24 χρόνια και το νέο στολίδι της ομάδας, η ALLWYN Arena, έχει φορέσει τα καλά της για να υποδεχτεί το σεντόνι, όπως τα καλά τους έχουν φορέσει και οι παίκτες της ΑΕΚ που όπως θα δείτε παρακάτω, έκαναν μια εντυπωσιακή φωτογράφηση.