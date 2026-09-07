Βινίσιους: «Είμαστε έτοιμοι, αυτή είναι η διοργάνωσή μας»

Λίγο πριν από την πρώτη «μάχη» της Ρεάλ Μαδρίτης στη League phase του Champions League, ο Βινίσους δεν έκρυψε τις υψηλές φιλοδοξίες τόσο του ίδιου όσο και της ομάδας του.

Ο Βραζιλιάνος σταρ των Μαδριλένων τόνισε πως η ομάδα του θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, βάζοντας ως μεγάλο στόχο την κατάκτηση του 16ου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία της Ρεάλ ενώ αναφερόμενος στην Ίντερ, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αμύνονται οι «νερατζούρι» και την τριάδα στην άμυνα που χρησιμοποιούν πολλές φορές.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:



«Ελπίζω να κερδίσουμε αυτόν τον 16o τίτλο στο Champions League. Είμαστε έτοιμοι. Αυτή είναι η διοργάνωσή μας. Οι εμφανίσεις μας ήταν απογοητευτικές τα τελευταία δύο χρόνια. Ο πρώτος μας στόχος είναι να τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα.



Ο συγκεκριμένος θεσμός μας ενθουσιάζει ακόμα. Αυτή η σεζόν θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες δύο και θα κερδίσουμε το Champions League.



Κάθε φορά που έρχεται το Champions League, είναι διαφορετικά. Είμαστε έτοιμοι για αυτόν τον αγώνα εναντίον μιας σπουδαίας ομάδας που θα απαιτήσει πολλά από εμάς. Η Ίντερ είναι μια πολύ δυνατή ομάδα.



Αμύνονται με πέντε αμυντικούς, κάτι που συνήθως μας δημιουργεί προβλήματα, αλλά ο προπονητής έχει τη λύση. Μας λείπουν μερικοί παίκτες, κάτι που περιπλέκει τα πράγματα, αλλά όλοι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και ελπίζω να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ξεχωριστή σύνδεση με τους οπαδούς μας».