Αβράμοβιτς: «Σαν τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ο Ομπράντοβιτς - Ευγνώμων που δούλεψα μαζί του»

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίον και παρομοίασε με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς μίλησε στο «Euro Insiders» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Τόνισε πως είναι ευγνώμων που συνεργάσηκε με τον θρυλικό προπονητή ενώ παρομοίασε τον «Ζοτς» και με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

«Με τον Ζέλικο, όταν κερδίζεις, η ζωή είναι πιο εύκολη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όταν όμως χάνεις… Θυμάμαι τις συναντήσεις στις οποίες βλέπαμε σε βίντεο τα παιχνίδια. Αν χάσεις, αλλά έχεις παλέψει και έχεις παίξει καλά, δεν συμβαίνει τίποτα. Αν όμως η συγκέντρωσή σου δεν ήταν στο επίπεδο που εκείνος περιμένει, τότε πρέπει να παρακολουθήσεις ολόκληρο το παιχνίδι.

Όταν βλέπεις τον εαυτό σου στο βίντεο… Μερικές φορές γελούσα με τους συμπαίκτες μου. Βλέπεις ότι πλησιάζει η δική σου στιγμή και αρχίζεις να ιδρώνεις. Πριν καν εμφανιστεί η συγκεκριμένη φάση, ξέρεις ήδη ότι εσύ έχεις κάνει το λάθος. Ήξερα ακριβώς τι είχα κάνει λάθος.

Και όταν έρχεται εκείνη η στιγμή… Σαν τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ο Ζέλικο δεν θα "τρελαθεί", αλλά προσπαθεί να διορθώσει το λάθος σου. Μερικές φορές ανεβάζει λίγο περισσότερο τη φωνή του, αλλά μέχρι εκεί.

Θα είμαι πάντα ευγνώμων για τα τρία χρόνια που πέρασα δουλεύοντας με τον Ζέλικο. Με έκανε να δουλεύω σκληρά και με τις συμβουλές του με βοήθησε να γίνω ο παίκτης που είμαι σήμερα, αλλά και να φτάσω στην Εθνική ομάδα.

Ήξερα ότι δεν θα ήταν πάντα εύκολο. Μερικές φορές… Δεν θα έλεγα ότι τσακωνόμασταν, αλλά είχαμε διαφωνίες και συζητήσεις. Όλα είχαν έναν σκοπό: να γίνω καλύτερος μπασκετμπολίστας και να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει. Ποτέ δεν ήταν κάτι προσωπικό, τουλάχιστον εγώ δεν το ένιωσα ποτέ έτσι. Γι' αυτό, στο τέλος της ημέρας, ήταν ένα πολύ επιτυχημένο ταξίδι» δήλωσε.