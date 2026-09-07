Bild: «Τι προβλέπει η συμφωνία ΠΑΟΚ-Άουγκσμπουργκ για τον Γιάκιτς»

Νέες πληροφορίες για το deal του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ για τον Κρίστιαν Γιάκιτς δίνει η Bild - Τι προβλέπει η συμφωνία, που κυμαίνεται η οψιόν αγοράς.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, οι δύο ομάδες έφτασαν σε οριστική συμφωνία για τον ετήσιο δανεισμό του 29χρονου Κροάτη, ο οποίος αναμένεται αύριο (8/9 11:15) στη Θεσσαλονίκη για τα απαραίτητα ιατρικές και τις υπογραφές.

Η γερμανική Bild επανέρχεται στο θέμα, παραθέτοντας νέες πληροφορίες για το deal μεταξύ ΠΑΟΚ και Άουγκσμπουργκ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «το κόστος του δανεισμού ανέρχεται στις 500.000 ευρώ, ενώ οι Θεσσαλονικείς θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν στη συνέχεια τον Κροάτη με οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατ. ευρώ συν μπόνους».

Το αξιοσημείωτο είναι πως η οψιόν αυτή δεν είναι δεσμευτική για τους ασπρόμαυρους, οι οποίοι θα αποφασίσουν μέσα στους επόμενους μήνες αν θα την ενεργοποιήσουν και κάνουν μόνιμο κάτοικο Θεσσαλονίκης τον Γιάκιτς.

