Μπάρκλεϊ: «Οι Καστλ και Χάρπερ μπορούν να γίνουν οι νέοι Κάρι και Τόμπσον»

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τους Στεφόν Καστλ και Ντίλαν Χάρπερ των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ ήταν καλεσμένος στο «Bill Simmons Podcast» και μεταξύ άλλων μίλησε για το τρομερό και νεναικό δίδυμο των Σαν Αντόνιο Σπερς, το οποίο αποτελείται από τους Στεφόν Καστλ και Ντίλαν Χάρπερ.

Ο θρύλος των Φοίνιξ Σανς τόνισε πως αν ήταν γκαρντ στο ΝΒΑ δεν θα ήθελε να αγωνιστεί απέναντί τους και ανέφερε πως μπορούν να γίνουν οι νέοι Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον.

«Αν ήμουν στο ΝΒΑ τα επόμενα δέκα χρόνια δεν θα ήθελα να αντιμετωπίσω τους Καστλ και Χάρπερ. Αν ήμουν γκαρντ στο ΝΒΑ δεν θα ήθελα να παίξω απέναντί τους τα επόμενα δέκα χρόνια γιατί ίσως να είναι το καλύτερο δίδυμο γκαρντ στο μέλλον, ίσως γίνουν οι νέοι Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον» ανέφερε.