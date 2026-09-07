Καμπανάκι από Θύρα 7 σε Μεντιλίμπαρ: «Σενιόρ, εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός που πρέπει»!

Για προβλέψιμο και μονοδιάστατο ποδόσφαιρο κάνει λόγο η Θύρα 7 σε ανακοίνωσή της, που έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το δημόσιο καμπανάκι από Μαρινάκη για τις γιόμες της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.

Στην ανακοίνωσή της η Θύρα 7 ζητάει από τον Ισπανό τεχνικό να αλλάξει άμεσα την εικόνα της ομάδας, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «δεν χωράνε συναισθηματισμοί και όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Θύρας 7:

«Senor Μendilibar

Υπό την καθοδήγησή σου ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας έγραψε την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας του και έκανε το όνειρο τρελό, αληθινό!



Έχεις τον ΣΕΒΑΣΜΟ και την ΑΓΑΠΗ μας και η ιστορία του Ολυμπιακού έχει γράψει το όνομά σου με χρυσά γράμματα!



Όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος!



Κάθε αγώνας γίνεται ντέρμπι, ακόμα και με τον πιο μικρό αντίπαλο!

Είμαστε προβλέψιμοι και μονοδιάστατοι!



Ο ΘΡΥΛΟΣ μας είναι ομάδα γεννημένη να επιτίθεται και να πνίγει τον αντίπαλο!



Δεν έχεις βρει τις λύσεις ώστε η εικόνα της ομάδας μας να είναι όπως ήταν όταν σήκωσε το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ, όπως στα 100 μας χρόνια, που ΔΙΑΣΥΡΑΜΕ τους αντιπάλους μας με 6άρες και 4άρες και κάναμε το ΝΤΑΜΠΛ!



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα!



ΔΕΝ ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα ή τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι. Είμαστε των έργων και των πράξεων και όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά!



Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν αλλά ΔΕΝ στεκόμαστε σε αυτό, για αυτό και είμαστε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του πλανήτη!



Υ.Γ. 1 ΘΡΥΛΕ γερά, πρωτάθλημα ξανά!

Υ.Γ. 2 Υπεράνω όλων ο Ολυμπιακός».

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