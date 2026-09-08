Υπόθεση Ουόκαπ: Η αποθέωση της κυβίστησης 

Όσο η υπόθεση πήγαινε στα άκρα, ο Ολυμπιακός είχε δίκιο. Όσο κυνηγούσε τον Ουόκαπ, ήταν κερδισμένος. Τώρα που έκανε πίσω, είναι σαρωτικά κερδισμένος. Η αποθέωση της κυβίστησης, όπως δεν την έχετε ξαναδεί! Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας,

Ένας νέος άνθρωπος, δεν έχει προλάβει να βιώσει αρκετά πράγματα στη ζωή του. Με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός και τα θέματά της, δεδομένα θα ψάξει πληροφορίες στο διαδίκτυο, αν διαβάσει την φράση: Βγήκε χαμένος ο Ολυμπιακός. Γιατί στην Ελλάδα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός -ειδικά τα τελευταία χρόνια- δεν χάνει ποτέ!

Η υπόθεση Τόμας Ουόκαπ, είναι το κλασικότερο παράδειγμα που θα μπορούσε να γίνει μέχρι και πτυχιακή φοιτητών. Αναφορικά με το πώς η νύχτα γίνεται μέρα, πριν... ξανασβήσει ο ήλιος ανάλογα με τις εξελίξεις, για να νυχτώσει ξαφνικά το μεσημέρι.

Περάσαμε ένα καλοκαίρι ακούγοντας και μαθαίνοντας πόσο αμετακίνητος είναι ο Ολυμπιακός. Πόσο σκληρή στάση θα τηρήσει και πόσο δεν κάνει βήμα πίσω! Όσα και να δώσει η Ντουμπάι BC, κανένα θέμα παραχώρησης του Ουόκαπ, γιατί το ζήτημα ήταν ηθικό.

Αρχίσαμε από τη δήλωση του παίκτη περί σεβασμού που μεταφράζεται σε χρήματα και πήγαμε στις δηλώσεις των Αγγελόπουλων για τις απαιτήσεις παικτών να πάρουν περισσότερα χρήματα μετά από καλή σεζόν.

Φτάσαμε στο... ξεμάλλιασμα με την καταγγελία του συμβολαίου από τον Ουόκαπ, την καταγγελία του παίκτη από τον Ολυμπιακό και την κλήση του σε απολογία επειδή δεν έδωσε το παρών στην πρώτη της ομάδας. Μαζί, ήρθε και μια καταγγελία δώρο στην Ντουμπάι BC, για συζητήσεις με αθλητή που έχει συμβόλαιο. Έτσι υποστήριζαν οι «ερυθρόλευκοι» τουλάχιστον.

Ο παίκτης στοχοποιήθηκε. Βγήκαν στη... φόρα στοιχεία για αυτοκίνητο που «κατέστρεψε» και δεν το πλήρωνε. Λες και ήταν η διαφωνία του ζευγαριού της γειτονιάς που χωρίζει και ψάχνει να βρει δίκιο σε λεπτομέρειες.

Εκείνο που δεν άλλαζε πουθενά, ήταν η αδιαπραγμάτευτη στάση ηθικής και αξιών της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ούτε βήμα πίσω. Ειδικά με προτάσεις που διέρρεαν όσοι εκφράζουν το σωματείο του Πειραιά, οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τις 900.000 ευρώ. Με την ένδειξη «final offer» μάλιστα. Πάντα όπως έλεγαν άνθρωποι που παίρνουν πληροφορίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Παντού θριαμβολογία. Για τη μάγκικη και αδιαπραγμάτευτη στάση του Ολυμπιακού. Για τους Αγγελόπουλους που δεν θα λυγίσουν στις ορέξεις ενός αθλητή, όποιος κι αν είναι αυτός.

Ώσπου ξαφνικά, άρχισε να γυρίζει το μπιφτέκι. Η σπάτουλα μπήκε από κάτω για να κάνει την κίνηση, με δημοσιεύματα πως «εντάξει αν δώσουν 2 εκατ. θα το συζητήσει ο Ολυμπιακός και ίσως βρεθεί λύση». Οι σκληροί, μαλάκωναν. Όπως και η στάση της κοινής Ολυμπιακής γνώμης, στην οποία άρχισαν να κάνουν «μασάζ». Διαδικασία προετοιμασίας για αυτό που ερχόταν.

Η κυβίστηση ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Η οποία αποθέωνε την Ντουμπάι BC και τον Ουόκαπ, δηλαδή την ομάδα που κατήγγειλε και τον αθλητή που καταστρέφει αυτοκίνητα και τα αφήνει απλήρωτα. Φυσικά δεν αρκούσε μόνο αυτό, έπρεπε να «δέσει» το γλυκό και με κέρδος.

Πάρε λοιπόν λεφτά. Από τα 900.000 (κάτι λιγότερο) final offer, ξαφνικά η Ντουμπάι BC έδωσε -έτσι λένε- 2.600.000 δολάρια. Ποσό το οποίο... έκανε ξανά τον Ολυμπιακό φιλικό προς το σωματείο των Εμιράτων και ταυτόχρονα να ξεχάσει κάθε λάθος στη στάση του Ουόκαπ. Θυμήθηκε μάλιστα, τις καλές στιγμές που πέρασαν μαζί για πέντε χρόνια.

Η κυβίστηση έγινε. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες πλευρές, αποθέωναν την σκληρή στάση, αποθεώνουν τώρα την... στάση βούτυρο. Με πρόσχημα τα λεφτά. Τα οποία λεφτά δεν ήταν το θέμα αρχικά, αλλά ήταν το ήθος, η διάθεση του παίκτη και το γεγονός πως ο Ολυμπιακός δεν είναι μπάτε σκύλοι αλέστε. Με το κατάλληλο ποσό -αυτό που λένε πως πήρε από την Ντουμπάι BC- δεν πειράζει, ας πάει και το παλιάμπελο, τον τυλίγουμε με κορδέλα. Τα λεφτά μετράνε, όχι το ήθος.

Με κάποιο μαγικό τρόπο λοιπόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει πάντα δίκιο, κάνει πάντα το σωστό και στο τέλος βγαίνει μόνιμα κερδισμένη. Σε τέτοιο βαθμό που πλέον άρχισε μια άτυπη «μάχη» για το ποιος θα παρουσιάσει μεγαλύτερο ποσό κέρδους.

Τα 2,6 εκατ. έγιναν 4,5 συνυπολογίζοντας συμβόλαιο, εφορίες, τα πάντα. Τις επόμενες μέρες, ίσως να αυξηθεί σε περίπτωση που προστεθεί το ρεύμα που έκαιγε ο Ουόκαπ στο ΣΕΦ, τα λεφτά που χρέωνε την ΚΑΕ για να τρώει στις αποστολές και πάει λέγοντας.

Στην πράξη τώρα: Ο Ολυμπιακός «λέρωσε» το όνομά του, με έναν αθλητή τον οποίο η ΕΟΚ έκανε Έλληνα με τρόπο σκανδαλώδη, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την Εθνική Ελλάδας. Μοναδικός πραγματικός σκοπός, να έχει ένα επιπλέον διαβατήριο η ομάδα του Πειραιά. Παίζοντας τα προηγούμενα τρία πρωταθλήματα με αυτό το προνόμιο που ήταν ξεκάθαρος αθέμιτος ανταγωνισμός.

Αυτός ο παίκτης, ήταν η αγωνιστική «ραχοκοκαλιά» του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τον ίδιο τον προπονητή του και τον τρόπο που τον χρησιμοποιούσε. Πέντε χρόνια, ήταν το σημείο κλειδί του Ολυμπιακού.

Αν και είχε ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο, δεν το σκέφτηκε καν. Πήρε την πρόταση από τη Ντουμπάι BC και τράβηξε το σχοινί στα άκρα. Ο Ολυμπιακός... σύρθηκε στην υπόθεση για ένα καλοκαίρι, έγινε σαπουνόπερα -ως πρωταθλητής Ευρώπης κιόλας- και τελικά χάνει τον παίκτη. Στο τέλος της ημέρας λοιπόν, ο μόνος κερδισμένος είναι ο Ουόκαπ.

Τα υπόλοιπα είναι απλά για επικοινωνιακούς λόγους. Εκεί ο Ολυμπιακός έχει τους μηχανισμούς, να πείσει πως στο Ντουμπάι BC έχει κρύο. Αν στην ίδια ακριβώς υπόθεση, με τους ίδιους ακριβώς χειρισμούς, μπει το όνομα άλλης ομάδας στη θέση του Ολυμπιακού, θα φανεί ξεκάθαρα η κυβίστηση και η πραγματική εξέλιξη της υπόθεσης. Ενός παίκτη που είχε συμβόλαιο, τον ήθελε δεδομένα ο Μπαρτζώκας, θα λείψει ως αγωνιστικά στοιχεία από τους «ερυθρόλευκους», αλλά τελικά κατέληξε στη Ντουμπάι BC.

Οι άνθρωποι που είναι γεννημένοι να λένε παραμύθια δεν θα παραδεχθούν ποτέ πως το μοναδικό Μέσο σε όλη την Ελλάδα που έλεγε αλήθεια ήταν τούτο εδώ. «Ο Ουόκαπ τη νέα σεζόν θα παίζει στη Ντουμπάι». Μα πως έλεγαν αφού έχει συμβόλαιο. «Έτσι ή αλλιώς ο Ουόκαπ θα παίζει στη Ντουμπάι BC», έλεγαν μέσα από τις εκπομπές και οι λύκοι ούρλιαζαν.

Κι όπως επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά, η αλήθεια δεν χάνει ποτέ...