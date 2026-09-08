H Σοσιεδάδ πήρε την ματσάρα κόντρα στην Έλτσε στις καθυστερήσεις

Μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα η Ρεάλ Σοσιεδάδ με γκολ στο 90ο λεπτό πέρασε από την έδρα της Έλτσε, επικρατώντας με 2-3.

H Σοσιεδάδ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε μόλις στο 11ο λεπτό με τον Οτσιένγκ, ενώ στο 32' ο Γιανγκέλ Ερέρα διπλασίασε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων.

Η αποβολή του Τζον Μαρτίν στο 64' όμως άλλαξε τις ισορροπίες με την Σοσιεδάδ να μένει με δέκα παίκτες, κάτι που έκανε τους παίκτες της Έλτσε να αναθαρρήσουν.

Ο Λεμάρ στο 67' μείωσε σε 1-2, ενώ εφτά λεπτά αργότερα ο Φερ Νίνο έφερε το ματς στα ίσα ισοφαρίζοντας σε 2-2, όμως οι συγκινήσεις είχαν και συνέχεια, με τον Σούσιτς στο 90' να χαρίζει τη νίκη στην Σοσιεδάδ.