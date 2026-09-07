Αθανασιάδης: «Αφιερώνω τη νίκη στον γιο μου και τον πατέρα μου, 12 χρόνια με έτρεχε για τον Ηρακλή!»

Ο 33χρονος τερματοφύλακας συνέβαλε κομβικά στην πρώτη νίκη του «Γηραιού», επιστρέφοντας στη Stoiximan Super League.

Ο διαιτητής Κατοίκος σφυρίζει τη λήξη στην Τρίπολη και ο Ηρακλής επικρατεί 2-0 του Αστέρα, πανηγυρίζοντας το πρώτο τρίποντο στην κορυφαία κατηγορία μετά την άνοιξη του 2017 απέναντι στον Παναιτωλικό και ο Γιώργος Αθανασιάδης «ξεσπά» με τον πατέρα του!

Η κάμερα «συνέλαβε» του δυο άνδρες να πανηγυρίζουν μαζί, ακόμα και αν τα σίδερα της κερκίδας των φιλοξενούμενων τους εμπόδιζαν. Ήταν μία από τις πιο όμορφες στιγμές στην εκκίνηση του πρωταθλήματος και άσος του «Γηραιού» το σχολίασε στην κάμερα της NOVA.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Αθανασιάδη:

«Ήταν ο μπαμπάς μου στην κερκίδα. Με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποντο. Ήταν σαν να περνάει η ζωή μου από μπροστά. Αυτός με έτρεχε 12 χρόνια, για το σήμα που φοράω στη φανέλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αφιερώνω τη νίκη στον μπαμπά μου και στον γιο μου».

Για τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης και τη σεζόν του Π.Ο.Τ. Ηρακλή - Φούρνοι Βενέτη: «Βρήκαμε χώρους στην αντεπίθεση, ήμασταν μαζεμένοι, ξέραμε τι θέλαμε. Είμαστε καινούρια ομάδα, 35 νέοι παίκτες. Όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε, να φτάσουμε»!