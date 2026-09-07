Πάρκερ: «Να μιλάνε για την Βιλερμπάν όπως για τις Ρεάλ και Φενέρ»

Ο Τόνι Πάρκερ τόνισε πως θέλει να δει τον κόσμο να μιλάει για την Βιλερμπάν όπως μιλάει για την Ρεάλ Μαδρίτης, την Φενερμπαχτσέ και την Μπαρτσελόνα.

Ο Τόνι Πάρκερ είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του, καθώς θα είναι ο προπονητής της Βιλερμπάν.

Ο παλαίμαχος αστέρας του ΝΒΑ θα έχει στο πλευρό του τον Βενσάν Κολέ και τόνισε πως σταδιακά θέλει να χτίσει τη δική του ταυτότητα.

«Είμαι πολύ τυχερός που έχω κάποιον σαν κι αυτόν δίπλα μου. Κάθε μέρα δουλεύουμε μαζί και κάθε μέρα μού μαθαίνει κάτι καινούργιο. Μου προσφέρει γνώσεις γύρω από το παιχνίδι. Η ταυτότητά μου θα χτιστεί με τον χρόνο. Θα έχω το δικό μου DNA, το δικό μου στιλ. Είναι κάτι στο οποίο θέλω να αφοσιωθώ για τα επόμενα 15 ή 20 χρόνια» ανέφερε.

Ακόμη, έθεσε ψηλά τους στόχους και τόνισε ότι θέλει η Βιλερμπάν να φτάσει το επίπεδο των Ρεάλ Μαδρίτης, Φενερμπαχτσέ και Μπαρτσελόνα. «Το κίνητρό μου είναι να έχω μία καριέρα τόσο επιτυχημένη όσο αυτή που είχα ως παίκτης. Θα ήθελα κάποια μέρα ο κόσμος να μιλάει για εμάς με τον ίδιο τρόπο που μιλάει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα ή τη Φενέρμπαχτσε. Αν δεν προσπαθούμε να φτάσουμε εκεί, τότε ποιο είναι το νόημα όλης αυτής της δουλειάς;» προσέθεσε.

Τέλος, σχολίασε το ρόστερ της ομάδας του και υπογράμμισε πως θα είναι ανταγωνιστική και στην Γαλλία και στην Ευρώπη.

«Έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική τόσο στη EuroLeague όσο και στο γαλλικό πρωτάθλημα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε τρόπαια, αφού δεν έχουμε κερδίσει τίποτα από το 2023» ολοκλήρωσε.