Τσαλδάρης: «Η Δόξα Λευκάδας κινείται σταθερά χωρίς τυμπανοκρουσίες»

Ο General Manager της Δόξας Λευκάδας, Δημήτρης Τσαλδάρης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας του ενόψει της νέας σεζόν στη Greek Basketball League.

Αναλυτικά είπε:

Για το ότι επέστρεψε στη Δόξα Λευκάδας: «Εγώ έπαιξα τρία χρόνια στη Δόξα, έκανα φιλίες τις οποίες τις διατήρησα. Είχα πάντα επαφή με τους ανθρώπους της ομάδας. Έφυγα, πέρασαν οκτώ χρόνια, αλλά η επαφή μας ήταν συνεχής. Ποτέ δεν την έχασα, είχαμε επαφή τα καλοκαίρια στους σχεδιασμούς, ανταλλάζαμε γνώμες, ήμασταν κοντά. Και πέρυσι ουσιαστικά υπήρχε μια καλύτερη επικοινωνία».

Για το αν το πόστο του General Manager είναι το πιο διαφορετικό στην καριέρα του, περισσότερο κι από εκείνο που είχε στον Ολυμπιακό: «Στον Ολυμπιακό αυτό που έκανα δεν ήταν αμιγώς προπονητικό, ήταν και managerial θέση, έπρεπε να έχουμε και τη διεύθυνση της ακαδημίας μέσα σ’ όλα τα άλλα. Ήταν κι ένα κομμάτι που μου άρεσε, το έβλεπα με καλό μάτι, ταυτόχρονα με την προπονητική. Μιλώντας την περσινή χρονιά με τους ανθρώπους της Δόξας Λευκάδας, το είδα κι αυτό με πολύ καλό μάτι».

Για το ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στο νέο του αυτό κεφάλαιο έως τώρα: «Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής. Τα πράγματα είναι οργανωμένα με τέτοιον τρόπο που δεν έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε θέματα ή προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουμε. Ίσως μόνο το καλοκαίρι, “χτίζοντας” την ομάδα, το να πείσεις του αθλητές να έρθουν, κυρίως τους Αμερικάνους, να τους δείξεις πού έρχονται, ότι θα είναι όλα όπως πρέπει να είναι, ότι η ομάδα έχει τις βλέψεις και τους στόχους της. Κατά τ’ άλλα, η ομάδα έχει φροντίσει τα πάντα και στο κομμάτι της προετοιμασίας, οπότε δε θεωρώ πως μέχρι στιγμής έχουμε κάποια ιδιαίτερη πρόκληση».

Για το ότι η Δόξα Λευκάδας κινείται «κάτω από τα ραντάρ» ενόψει της νέας σεζόν: «Αλίμονο αν μπορούσαμε εμείς να πούμε μεγάλα λόγια στο πρωτάθλημα που θα πάρουμε μέρος. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό, έχει επιλέξει να κινείται έτσι η ομάδα όλα τα χρόνια. Και πέρυσι δεν υπήρχαν τυμπανοκρουσίες και μεγάλα λόγια, αλλά μόνο δουλειά και στοχοπροσήλωση».

Για τον σχεδιασμό του ρόστερ: «Καταρχάς, κοιτάξαμε στη διαδικασία να βρούμε παιδιά που έχουν το κίνητρο να διακριθούν και να γίνουν καλύτεροι. Φροντίσαμε να έρθουν αθλητές που να έχουν την ίδια “ταυτότητα” με εμάς, με τα “θέλω” του προπονητικού επιτελείου και της ομάδας, γενικότερα να έχουμε κοινό mindset. Σίγουρα το ότι είναι ένα νησί είναι κομμάτι που δυσκολεύει την κατάσταση, αλλά, παρουσιάζοντας τους και βλέποντας οι ίδιοι τη Λευκάδα και την ποιότητα ζωής που προσφέρει όλον τον χρόνο, κατάλαβαν ότι θα είναι κάτι ευεργετικό γι’ αυτούς».

Για το ότι η Δόξα Λευκάδας κράτησε τον προπονητή της περσινής σεζόν και έναν απ’ τους δύο ξένους: «Αυτό έγινε γιατί ακριβώς η ομάδα πιστεύει σε όλη αυτήν τη διαδικασία. Ο προπονητής έκανε μια σπουδαία δουλειά πέρυσι, με όλο το staff που είχε γύρω του. Σίγουρα έπρεπε να κάνουμε κάποιες αναβαθμίσεις, αλλά εννοείται ότι πιστεύουμε στις ικανότητες του κόουτς Τερζή, αλλά θέλουμε να στηρίζουμε και τον Έλληνα προπονητή γενικότερα. Βλέπουμε πως τα στάνταρ αλλάζουν, ομάδες Ευρωλίγκας εμπιστεύονται παιδιά 28-30 χρονών, στις ευρωπαϊκές λίγκες γίνεται το ίδιο. Επειδή πιστεύουμε σ’ αυτό που κάνει ο προπονητής, που το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία και έδειξε πως έχει τη δυνατότητα να το κάνει, πιστεύουμε σ’ όλη τη διαδικασία αυτήν. Όσον αφορά τον Ρόμπινσον, μπορεί να έχουν μεγάλη διαφορά η GBL με την Elite League, αλλά θεωρούμε πως είναι ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να δώσει με το ταλέντο του πολλά πράγματα στην ομάδα».

Για τις προετοιμασίας στο γήπεδο: «Έχουμε ξεκινήσει το training camp μας όπως όλες οι ομάδες και ταυτόχρονα εμείς δουλεύουμε και στο κομμάτι των προετοιμασιών για να είμαστε σε όλα τα επίπεδα έτοιμοι. Το γήπεδο βάσει κανονισμών δεν ήθελε μεγάλες αλλαγές ή βελτιώσεις. Αυτές, απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχουν ολοκληρωθεί ή είναι στη φάση της ολοκλήρωσης. Η ομάδα έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για το γήπεδο, όχι μόνο για να είναι έτοιμο στο κομμάτι των απαιτήσεων της λίγκας, γιατί όσοι ήταν στο Final-4 της Elite League πέρυσι είδαν πως δεν είχε θέματα, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Η ομάδα δουλεύει και στο κομμάτι των δικών μας “θέλω” και αναβαθμίσεων, έτσι ώστε και οι φίλαθλοι που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι αισθητικά με αυτό που θα δουν. Είναι μια επένδυση που μένει στη Λευκάδα, στην κοινότητα, στο νησί. Είναι μια παρακαταθήκη, που και την προηγούμενη φορά που είχε ανέβει η Δόξα είχε αφήσει. Προχωράμε εκ νέου σε μια αναβάθμιση και είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση».