Η Ζενγκ άφησε εκτός τη Σβιόντεκ! (vid)

«Βόμβα» μεγατόνων στο US Open, καθώς η Τσινγουέν Ζενγκ έκοψε τον δρόμο της Ίγκα Σβιόντεκ!

Ξεκινώντας την πορεία της από τα προκριματικά της διοργάνωσης (!), η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού (Νο.121) λύγισε με 7-5, 6-3 την 25χρονη Πολωνή (Νο.8) και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του US Open, όπου θα βρει τη νικήτρια του αμερικανικού εμφυλίου ανάμεσα στην Κόκο Γκοφ και την Ίβα Γιόβιτς.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, μάλιστα, κατάφερε να επιστρέψει και να κατακτήσει σετ, παρότι έμεινε πίσω με 0-5! Συνέβη στο τρίτο σετ απέναντι στη Μάντισον Κις και στο πρώτο απέναντι στην Ίγκα. «Απέδειξα ότι δεν ήταν τυχαίο», είπε στην on court συνέντευξή της η Κινέζα.

H άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο, από την άλλη, αποχαιρετάει το US Open με σκυμμένο το κεφάλι, όπως έγινε σε όλα τα φετινά Grand Slams. Η καλύτερή της φετινή πορεία ήταν τα προημιτελικά του Australian Open και θα πρέπει τώρα να κάνει τώρα να κάνει μεγάλη προσπάθεια στην Ασία για να εξασφαλίσει την πρόκριση στο WTA Finals.