Ο Ανδρέας Τεττέη και το ρεκόρ των 28 επαφών (stats)

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας με τους παίκτες που έκαναν τόσα πολλά με τόσες λίγες επαφές με τη μπάλα

Δε νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιος που είδε το ματς Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και χρειάζεται ιδιαίτερα αριθμητικά στοιχεία για να εκτιμήσει την εμφάνιση του Ανδρέα Τεττέη. Ακόμα και στα απολύτως βασικά να μείνει κανείς, ότι πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ του Παναθηναϊκού, φτάνει. Αν, επίσης, βάλει στο ζύγι ότι εκτός των γκολ ήταν αυτός που κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο, μετά την οποία άλλαξαν οι συσχετισμοί του ματς, αλλά και κέρδισε το πέναλτι που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει ο Ταμπόρδα, το αποτέλεσμα που βρίσκει είναι… σχεδόν τέλειο.

Και το χαρακτηρίζουμε έτσι επειδή ο Τεττέη δεν έκανε κατάχρηση ενεργειών, μάλιστα αποδεικνύεται ότι δεν είχε καν τη μπάλα συνεχώς στα πόδια του για να δημιουργήσει τόσα πολλά. Για την ακρίβεια, από την έναρξη του αγώνα μέχρι το 67’ που αντικαταστάθηκε ήλθε σε επαφή με τη μπάλα συνολικά 28 φορές! Σύμφωνα με τα στατιστικά που κρατιούνται πια σχεδόν σε όλες τις λίγκες της Ευρώπης, αυτός ο μικρός αριθμός επαφών είναι ρεκόρ για κάποιον που επηρέασε ένα ματς τόσο πολύ, με δύο γκολ, κερδισμένη αποβολή και κερδισμένο πέναλτι.

Σύμφωνα με την συνολική «αριθμητική» του απόδοση (που μετράει όλα τα αριθμητικά του στοιχεία, με την απόσταση που έτρεξε, τις κερδισμένες μονομαχίες, τις τελικές του προσπάθειες, εκτός από τα βασικά νούμερα) στο Sofascore ο Τεττέη βαθμολογήθηκε με 9,1. Αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη βαθμολογία που πετυχαίνει παίκτης σε όλο το πρωτάθλημα ως τώρα, μετά το 9,5 που «έγραψε» ο Άντριγια Ζίβκοβιτς στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα.

Ο Έλληνας φορ έμεινε στο γήπεδο μόλις 67 λεπτά, αλλά πρόλαβε να βάλει δύο γκολ, να τελειώσει το παιχνίδι με 4 τελικές προσπάθειες, τις 2 στον στόχο, να δώσει 4 key passes, να ολοκληρώσει 3 επιτυχημένες ντρίμπλες και να κερδίσει τις μισές από τις μονομαχίες στις οποίες συμμετείχε. Όλα αυτά όχι σε κάποιο θεωρητικά «βατό» ματς πρωταθλήματος, αλλά το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς.

Η καταγραφή του PlayerStats του δίνει 4 key passes, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή των δύο ομάδων. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της εμφάνισής του, ότι παρά τα δύο γκολ δεν ήταν αυτός που μονοπώλησε τις προσπάθειες και είχε στο νου του μόνο να σκοράρει.

Σε 67 λεπτά είχε 28 επαφές με την μπάλα, ολοκλήρωσε 11 πάσες με ποσοστό επιτυχίας 73%, δημιούργησε μία επιπλέον ευκαιρία σύμφωνα με την καταγραφή της Tribuna και είχε 3 επιτυχημένες ντρίμπλες. Για σέντερ φορ τα νούμερά του ήταν πολύ ανεβασμένα σε σχέση με τους μέσους όρους, ειδικά της ελληνικής Superleague.

Ο Παναθηναϊκός τελείωσε το παιχνίδι με 25 τελικές, 11 στον στόχο και 14 μέσα από την αντίπαλη περιοχή, έχοντας 71% κατοχή και συνολικό xG 2,72. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στις 5 τελικές και στο 1,02 xG. Ο Τετέη, επομένως, δεν έδρασε σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός δημιουργούσε ελάχιστα.

Απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να έχει 60 επαφές για να επηρεάσει ένα παιχνίδι με τον τρόπο που το σφράγισε. Μπορεί να χρειαστεί… μόλις 28, για να βάλει δύο γκολ, να δώσει τέσσερις key passes, να κερδίσει μια αποβολή και να κερδίσει ένα πέναλτι. Και να φύγει από το γήπεδο στο 67ο λεπτό ως ο παίκτης που έχει καθορίσει το αποτέλεσμα.