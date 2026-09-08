Δίκη για τα Τέμπη: Αίτημα για να ελεγχθεί το κινητό του σταθμάρχη – Ξεκίνησε η κατάθεση Ψαρόπουλου

Ξεκίνησε εδώ και λίγα λεπτά η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου στη δίκη για τι σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κ. Ψαρόπουλος που έχασε την κόρη του Μάρθη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα ανέφερε αρχικά πως αυτό που ήθελε να μάθει πρώτα ήταν η αιτία θανάτου της κόρης του.

Σύμφωνα με το larissanet, τόνισε πως ζήτησε από τις 17 Μαρτίου στον εφέτη ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαΐμη να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς μετά τη σύγκρουση και επεσήμανε το θέμα της πυραντοχής των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας τονίζοντας πως μετά το πόρισμα της ΡΑΣ που επιβεβαιώνει πόρισμα γερμανικού εργαστηρίου για την πυραντοχή τους θα έπρεπε να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες.

Ανέφερε πως πολλά αιτήματα στον εφέτη ανακριτή δεν απαντήθηκαν 2,5 χρόνια μέχρι το πέρας της ανάκρισης και άσκησε κριτική στο έργο του εφέτη ανακριτή. «Τα παράπονα μου έναντι της ανάκρισης είναι σοβαρά. Έχουν στιγματίσει τη συγκεκριμένη δικογραφία».

Στη συνέχεια ανέφερε αυτά που κατά τον ίδιον δεν έχουν διερευνηθεί στην υπόθεση όπως οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας για τη Σύμβαση 717 και η εμπλοκή του πρώην προέδρου του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη ο οποίος σύμφωνα με τον κ. Ψαρόπουλο για ένα χρόνο πριν το δυστύχημα ήταν τεχνικός σύμβουλος ασφαλείας του δικτύου του ΟΣΕ.

Για την υπόθεση των παρεμβάσεων στο χώρο της σύγκρουσης -«μπάζωμα»- τόνισε πως ο ανακριτής αδράνησε χρονικά να διερευνήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και επεσήμανε πως το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν «καμένα μέλη» είναι η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια.

«Αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά μετά βεβαιότητας θα υπήρχαν λιγότερα θύματα» τόνισε ο κ. Ψαρόπουλος προσθέτοντας πως και οι διασώστες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών.

Αίτημα για το κινητό του σταθμάρχη

Πριν την κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου ολοκληρώθηκε η κατάθεση των μελών της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων με την δεύτερη κόρη του να καταθέτει πως: «Εδώ και τρία χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά την δουλειά του όπως την έκανε εδώ και σαράντα χρόνια».

Στο πλαίσιο της κατάθεσης της οικογένειας Κουτσούμπα συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλλε αίτημα για να ελεγχθεί η συσκευή -το κινητό τηλέφωνο- του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας που κατασχέθηκε μετά την σύγκρουση.

Πηγή: skai.gr