Με θετική παράδοση η Χαλ στο Σάντερλαντ, το απόλυτο έχουν Πόρτο και Σίτι

Για τη φάση των «32» του Λιγκ Καπ Αγγλίας η 11η στην Πρέμιερ Λιγκ Σάντερλαντ υποδέχεται την 3η Χαλ. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν απευθείας πέναλτι. Πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και η πρωτοπόρος στην Πορτογαλία Πόρτο φιλοξενεί την ομόλογή της στην Αγγλία Μάντσεστερ Σίτι.

Η Χαλ δεν έχασε στις 5 τελευταίες επισκέψεις της στο Σάντερλαντ. Στις τρεις πρώτες πήρε το «Χ», στις δύο πιο πρόσφατες νίκησε με 1-0.

Με πέναλτι του 26χρονου μέσου Λε Φε στο 82’ η Σάντερλαντ έσωσε τον βαθμό στο Λονδίνο απέναντι στην Μπρέντφορντ (1-1) και σκόραρε για τρίτη αγωνιστική, μετρώντας παράλληλα μία ήττα στα επτά τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, μαζί με την περσινή σεζόν. Ξεκινάει από αυτόν τον γύρο τους αγώνες της στο Λιγκ Καπ, καθώς είναι μία από τις 9 ομάδες της Αγγλίας που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η Χαλ επανήλθε έπειτα από 9 χρόνια στην Πρέμιερ Λιγκ και είναι αυτήν τη στιγμή η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ στο πρωτάθλημα. Το Σάββατο παραχώρησε 0-0 στην Άστον Βίλα, με τον Τζολάκη να είναι ασφαλώς βασικός και σε αυτό το ματς. Δεν αγωνίστηκε πάντως στον προηγούμενο γύρο του Λιγκ Καπ, το 1-1 με τη Στόουκ, στο οποίο η Χαλ επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι, ευστοχώντας και στα πέντε. Ίσως αγωνιστεί απόψε ο νεοαποκτηθείς Μουζακίτης. Τρέχοντας και θετική παράδοση, οι «τίγρεις» έχουν τύχη στο «Στέντιουμ οφ Λάιτ». Πιθανό και το περιορισμένο σκορ στο παιχνίδι.

Η Πόρτο επανήλθε στον θρόνο έπειτα από τρία χρόνια στην Πορτογαλία, έχοντας πάρει από νωρίς τα ηνία στη βαθμολογία. Το ίδιο συμβαίνει μέχρι στιγμής και φέτος, μετρώντας 5 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Την Παρασκευή δέχτηκε και το πρώτο της γκολ στο πρωτάθλημα, αλλά το 0-1 στο 20’ της Μορεϊρένσε είχε ανατραπεί σε 2-1 στο 58’. Ο Πολωνός αμυντικός Μπέντναρεκ, ο οποίος σκόραρε στο τελευταίο ματς, είναι τιμωρημένος απόψε για την ομάδα που καθοδηγεί για δεύτερη σεζόν ο 37χρονος Φραντσέσκο Φαριόλι. Ένας άλλος Ιταλός, ο Έντσο Μαρέσκα, ήταν ο διάδοχος του Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επίσης ξεκίνησε με το απόλυτο στην Πρέμιερ. Οι νίκες απέναντι σε Μπόρνμουθ, Κρίσταλ Πάλας και Κόβεντρι την έχουν φέρει στην 1η θέση μαζί με την Άρσεναλ, ενώ ακολουθεί την Κυριακή το εκτός έδρας ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι δύο ομάδες δεν έχουν ακόμη αποτυχία στο πρωτάθλημά τους. Η γηπεδούχος Πόρτο είναι αξιόλογη απειλή για τη Μάντσεστερ Σίτι που νίκησε μόνο σε 2/9 τελευταία εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της.

824. ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΧΑΛ Χ2&U 2,5 3,10

831. ΠΟΡΤΟ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ Χ 4,20