Εξετάζεται η εμπλοκή γνωστού βαρυποινίτη για τη διπλή επίθεση με χειροβομβίδες

Την εμπλοκή γνωστού και εγκλείστου βαρυποινίτη εξετάζουν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη διπλή βομβιστική επίθεση με χειροβομβίδες τα ξημερώματα, σε Ομόνοια και Πλατεία Αμερικής.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών συγκεντρώνουν τα βλέμματά τους σε γνωστό κακοποιό που δυστυχώς κάνει κουμάντο μέσα από τις φυλακές εδώ και χρόνια και έχει απασχολήσει για πλήθος πολύκροτων υποθέσεων, ακόμη και για τη δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου το 2017.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε περίπου 25 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα επί της οδού Αχαρνών, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Ο δράστης ή οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία με καπάκι φρεατίου και στη συνέχεια πέταξαν στο εσωτερικό της επιχείρησης χειροβομβίδα και η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, περίπου μισή ώρα μετά, στην συμβολή της Πλατείας Αμερικής με την οδό Μηθύμνης.

Το πρώτο κατάστημα είναι ιδιοκτησίας ενός ατόμου από την Αλβανία και το δεύτερο ενός ατόμου από τη Συρία με τον οποίο φέρεται να έχει προηγούμενα ο βαρυποινίτης που συγκεντρώνει τις υποψίες των Αρχών.

Όπως επισημαίνουν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, ακόμη και ο τρόπος που έγιναν οι επιθέσεις αυτές με πιθανό στόχο τον εκβιασμό, παραπέμπουν στον συγκεκριμένο κακοποιό που συνήθως «στρατολογεί» άτομα μέσα από τις φυλακές γι’ αυτές τις δραστηριότητες.

Τα δύο καταστήματα ήταν κλειστά αυτές τις ώρες, σημειώθηκαν όμως αρκετές ζημιές.

Πηγή: news247.gr