Συνελήφθη στη Γερμανία ποδοσφαιριστής για τη φερόμενη δολοφονία συμπαίκτη του με δηλητήριο

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο 30χρονου ποδοσφαιριστή, οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου συμπαίκτη του, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Στη σύλληψη ενός 35χρονου ποδοσφαιριστή της TuS Rockenberg προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, καθώς θεωρείται ύποπτος για τον θάνατο 30χρονου συμπαίκτη του, ο οποίος φέρεται να δηλητηριάστηκε κατά τη διάρκεια ομαδικού ταξιδιού στη Δρέσδη τον Ιούνιο του 2025.

Ο 35χρονος, που επρόκειτο να παντρευτεί σε περίπου δύο εβδομάδες, συνελήφθη έπειτα από έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στην TuS Rockenberg, ομάδα που συμμετέχει στην 9η κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Ιουνίου 2025, όταν η ομάδα βρέθηκε στη Δρέσδη για ταξίδι. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής, ο 30χρονος άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, ενώ η κατάστασή του επιδεινώθηκε σημαντικά μετά την άφιξή του στο σπίτι.

Η οικογένειά του κάλεσε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε την επόμενη ημέρα.

Ως αιτία θανάτου καταγράφηκε σηπτική πολυοργανική ανεπάρκεια που προκλήθηκε από δηλητηρίαση. Αρχικά, οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του θεωρούσαν πιθανό να είχε υποστεί τροφική δηλητηρίαση, καθώς η ομάδα είχε καταναλώσει ψάρι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Στην πορεία, ωστόσο, οι έρευνες των αρχών στράφηκαν προς τον 35χρονο συμπαίκτη του.

Ο γενικός εισαγγελέας Τόμας Χάουμπουργκερ δήλωσε στη «Bild» ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για πράξη εκδίκησης, υποστηρίζοντας πως, με βάση τα μέχρι τώρα ευρήματα, θεωρούν ότι ο ύποπτος προχώρησε σκόπιμα στην πράξη.

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει μέχρι στιγμής ούτε το είδος του δηλητηρίου ούτε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να χορηγήθηκε στο θύμα, επικαλούμενες στοιχεία της έρευνας που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, οι δύο ποδοσφαιριστές φέρεται να είχαν διαφορές για μια γυναίκα. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, αν πρόκειται για τη γυναίκα με την οποία ο 35χρονος είχε προγραμματίσει να παντρευτεί.

Η είδηση της σύλληψης προκάλεσε σοκ στην TuS Rockenberg. Ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Μάνουελ Μπαρούφε, δήλωσε ότι όλοι στον σύλλογο είναι «έκπληκτοι και σοκαρισμένοι», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι αρχές θα καταφέρουν να ρίξουν πλήρες φως στην υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή της, η γερμανική ομάδα ανέφερε ότι μετά τον ξαφνικό θάνατο του συμπαίκτη τους πέρυσι, η σύλληψη του 35χρονου προκάλεσε νέο σοκ στην ομάδα.

Ο σύλλογος υπογράμμισε ότι εμπιστεύεται το έργο των αρχών και ζήτησε από όλους να μην ενοχλούν ποδοσφαιριστές, προπονητές και διοίκηση, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.