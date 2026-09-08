Συστήθηκε στον κόσμο του ΠΑΟΚ ο Κόστα: «Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα» (vid)

Ο Ντιέγκο Κόστα έστειλε το πρώτο μήνυμα του ως παίκτης του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι ανυπομονεί να αγωνιστεί στην Τούμπα.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου, με τον ίδιο να πραγματοποιεί χθες (7/9) την πρώτη προπόνηση με τα «ασπρόμαυρα» και να τίθεται σταδιακά στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Με ένα σύντομο βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κόστα συστήθηκε στον κοινό του ΠΑΟΚ και δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί στην Τούμπα.

«Γεια σας, ονομάζομαι Ντιέγκο Κόστα και ανυπομονώ να παίξω μπροστά σας, στην Τούμπα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο: