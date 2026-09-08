Champions League: Γκολ και Γιόβιτς στο must win της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ, δύο οι πρωταγωνιστές στο Ρεάλ - Ίντερ

Η ώρα για την πρώτη μάχη της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League έφτασε, με την Ένωση να υποδέχεται στην πρεμιέρα της διοργάνωσης την ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:45).

Η ψυχολογία της ομάδας του Νίκολιτς είναι ανεβασμένη, μετά το εμφατικό 5-0 επί του Άρη για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Με επιθετική πολυφωνία, πολύ υψηλά ποσοστά δημιουργίας και τον Μάγερ να κρατάει την μπαγκέτα, η ΑΕΚ συνήλθε άμεσα μετά την γκέλα με την Κηφισιά και έδειξε έτοιμη για την ευρωπαϊκή μάχη με τους Αυστριακούς.

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Με 60% κατοχή μπάλας, 21(10) τελικές, 87% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις και 4.55 xG on target, η Ένωση δεν άφησε περιθώρια στον Άρη και βρήκε ρυθμό μεσοεπιθετικά ενόψει Ευρώπης. Κρίσιμο το παιχνίδι με την ΛΑΣΚ, από την άποψη πως το πρόγραμμα γίνεται «σκληρό» στη συνέχεια και δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλεια βαθμών κόντρα σε βατούς αντιπάλους.

Η ΛΑΣΚ έκανε την υπέρβαση της πέρσι κατακτώντας το πρωτάθλημα Αυστρίας και συνέχισε φέτος, πετώντας εκτός League Phase την Σέλτικ στα playoffs. Ηττήθηκε 3-0 στη Γλασκώβη αλλά με μια ονειρική ανατροπή, επικράτησε 5-1(!) στη ρεβάνς μετά από παράταση και πήρε την πρόκριση. Εκρηκτικό το ξεκίνημα της και στην αυστριακή Bundesliga, όπου μετράει 5/5 στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, με γκολ 15-2 και μοιάζει έτοιμη να υπερασπιστεί τα εντός συνόρων κεκτημένα.

Super Ενισχυμένη με Over 2.5 γκολ, Over 9.5 κόρνερ & να δεχθούν και οι δύο ομάδες από μια κάρτα στο ΑΕΚ - ΛΑΣΚ

Μεσοβδόμαδα πέτυχε άνετη πρόκριση στο Κύπελλο, με το εμφατικό 6-1 επί της Ντόιτσλαντσμπέργκερ. Γρήγορη ομάδα, ρισκάρει επιθετικά, με ποιότητα από τη μέση και μπροστά και με πολλές πηγές δημιουργίας, υστερεί ωστόσο σε βάθος λύσεων στο ρόστερ.

Η ΑΕΚ δείχνει και φέτος πως μεταμορφώνεται προς το καλύτερο εντός έδρας. Συχνά καταφέρνει να προηγηθεί νωρίς και έχει αποδείξει πως ξέρει άριστα να εκμεταλλεύεται το προβάδισμα της. Ο Νίκολιτς έχει βρει τους ρόλους και τα πρόσωπα, η διάταξη ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του ρόστερ και η έλευση του Μάγερ έχει δώσει άλλον αέρα στην δημιουργία.

Η ΛΑΣΚ είναι επικίνδυνη ομάδα, κυρίως γιατί κινείται εξαιρετικά στον χώρο με άμεσες μεταβιβάσεις σε καταστάσεις τρανζίσιον. Δεν είναι ωστόσο δοκιμασμένη στην πίεση και το παιχνίδι πίσω από τη μπάλα.

Προϋποθέσεις για up tempo ματς με φάσεις εκατέρωθεν, ο πρώτος λόγος στην ΑΕΚ. Το συνδυαστικό στοίχημα 1 & Goal/Goal & Να σκοράρει ο Γιόβιτς, σε απόδοση 4.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

Το μεγάλο παιχνίδι στο πρόγραμμα της Τρίτης (7/9) είναι αυτό μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Ίντερ (22:00).

Οι «μερένγκες» πήραν το απευθείας εισιτήριο για την League Phase από την 2η θέση της περσινής La Liga, πίσω από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα. Δεν άλλαξε δραματικά το ρόστερ της το καλοκαίρι, ενισχύθηκε κυρίως στους πλάγιους μπακ με Ντούμφρις και Κουκουρέγια.

Στο 8.00 απόδοση να κατακτήσει η Ρεάλ Μαδρίτης τη διοργάνωση

Ξεκίνησε με 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα, ωστόσο σκόνταψε στην Ανδαλουσία την 4η αγωνιστική καθώς ηττήθηκε 1-0 από την Μπέτις με τον Εμπαπέ να αστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις. Όπως και κάθε χρόνο, στόχος της είναι να κατακτήσει οποιαδήποτε διοργάνωση στην οποία συμμετέχει.

Η Ίντερ έκανε περίπατο στην περσινή Serie A και ως πρωταθλήτρια Ιταλίας μπήκε απευθείας στη League Phase του Champions League. Έκανε λίγες προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της και μοιάζει ενισχυμένη από το «πάρε δώσε», κυρίως όσον αφορά τις λύσεις στο βάθος του ρόστερ.

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Τρεις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος μετράει η ομάδα του Κίβου, με την πιο πρόσφατη να είναι το επικό comeback κόντρα στη Νάπολι. Στο 53' το σκορ ήταν στο 0-2 κόντρα στους «παρτενοπέι», αλλά με τα γκολ των Μαρτίνες (56', 91') και Τιράμ (82') ήρθε η τεράστια ανατροπή. Η Ίντερ είναι το πρώτο φαβορί και φέτος για την Serie A, εκτός συνόρων θα χρειαστεί μια υπέρβαση για να διακριθεί.

Εντελώς διαφορετικό το στυλ των δύο ομάδων, που έχουν πάντα επιθετική λογική και πληθώρα επιλογών σε δημιουργία και εκτέλεση. Η Ρεάλ υπερτερεί σε ποιότητα, η Ίντερ μοιάζει πιο σίγουρη στο χορτάρι αυτή την εποχή. Οι Μαδριλένοι είναι το φαβορί για προφανείς λόγους, ωστόσο οι τιμές του άσου δεν αξίζουν το ρίσκο. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μαρτίνεθ 4+ αποκρούσεις & Μπέλινγχαμ γκολ ή ασίστ σε απόδοση 4.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις