Στη λίστα της Σίτι ο Μπαένα – Δεν βιάζονται οι «πολίτες»

Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να βρίσκεται ο Άλεξ Μπαένα, ωστόσο οι «πολίτες» θεωρούν ότι υπάρχει… βάθος στην επιθετική τους γραμμή και δεν χρειάζεται να βιαστούν για τον εξτρέμ της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Μάντσεστερ Σίτι παρακολουθεί τον αριστερό εξτρέμ της Ατλέτικο Μαδρίτης, Άλεξ Μπαένα, αλλά είναι απίθανο να κινηθεί για την απόκτησή του τον Ιανουάριο.

Η Σίτι θεωρεί ότι η επιθετική της γραμμή είναι ήδη επαρκώς ενισχυμένη, μετά την προσθήκη των Ιλιμάν Ντιαγέ και Άλαν Ελίας κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Μπαένα θα παραμείνει στη μεταγραφική λίστα των «πολιτών», ενώ για τον 25χρονο έχουν συνδεθεί επίσης η Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ και η Άστον Βίλα.

Με τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος» μετρά 50 συμμετοχές, έχοντας 5 γκολ και 4 ασίστ, ενώ είναι και 24 φορές διεθνής με την εθνική Ισπανίας.