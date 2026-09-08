Βίντεο με την εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Anak Krakatau στην Ινδονησία

Tο Anak Krakatau, το ηφαίστειο που αναδύθηκε από τα απομεινάρια του ιστορικού Κρακατόα, εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στην Ινδονησία, με νέες εκρήξεις να καταγράφονται σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.



Σύμφωνα με τη ινδονησιακή υπηρεσία παρακολούθησης ηφαιστείων, το Anak Krakatau εξερράγη τρεις φορές το πρωί της Τρίτης.

Οι νέες εκρήξεις ήταν μικρότερης έντασης σε σχέση με το προηγούμενο επεισόδιο, ωστόσο οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς το ύψος της ηφαιστειακής τέφρας και η κατεύθυνση των ανέμων μπορούν να επηρεάσουν εκ νέου τις αεροπορικές πτήσεις.

Νωρίτερα σήμερα, το ηφαίστειο είχε καταγράψει τουλάχιστον δύο εκρήξεις, στις 05:08 και στις 05:34 τοπική ώρα, διάρκειας περίπου 15 και 10 δευτερολέπτων αντίστοιχα. Η πρώτη καταγράφηκε από τους σεισμογράφους με μέγιστο πλάτος 47 χιλιοστά, ενώ η δεύτερη με 44 χιλιοστά.

Ηφαιστειακή τέφρα έως και 1,8 χιλιόμετρα ύψος

Η δραστηριότητα του Anak Krakatau έχει προκαλέσει ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή. Η τέφρα που εκτοξεύθηκε από το ηφαίστειο είχε μετακινηθεί προς περιοχές της Ινδονησίας, επηρεάζοντας την αεροπορική κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις των ινδονησιακών αρχών, το νέφος ηφαιστειακής τέφρας κινούνταν προς νότο-νοτιοδυτικά και είχε εντοπιστεί από την επιφάνεια έως περίπου τα 6.000 πόδια, δηλαδή περίπου 1,8 χιλιόμετρα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η τέφρα απομακρύνεται από την ινδονησιακή επικράτεια.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ζητήσει από κατοίκους και επισκέπτες να μην πλησιάζουν το ηφαίστειο σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τον ενεργό κρατήρα.

Σχεδόν 3.000 πτήσεις επηρεάστηκαν

Το προηγούμενο, ιδιαίτερα έντονο επεισόδιο είχε ξεκινήσει το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου και διήρκεσε περίπου 25 ώρες, έως τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η παρατεταμένη έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένη διασπορά ηφαιστειακής τέφρας και οδήγησε στο κλείσιμο οκτώ αεροδρομίων στην Ινδονησία, μεταξύ των οποίων και το βασικό διεθνές αεροδρόμιο Soekarno-Hatta της Τζακάρτα.

Την Τρίτη οι λειτουργίες αποκαταστάθηκαν σταδιακά, καθώς οι άνεμοι απομάκρυναν την τέφρα από την περιοχή. Ωστόσο, περίπου 178 αεροσκάφη που είχαν καθηλωθεί στο Soekarno-Hatta έπρεπε να υποβληθούν σε ελέγχους πριν επιστρέψουν σε κανονική λειτουργία.

Συνολικά, σχεδόν 3.000 πτήσεις επηρεάστηκαν και περισσότεροι από 340.000 ταξιδιώτες αντιμετώπισαν καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή αλλαγές στα δρομολόγιά τους.

Η ηφαιστειακή τέφρα αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τα αεροσκάφη, καθώς μπορεί να εισέλθει στους κινητήρες και να προκαλέσει σοβαρές βλάβες.

Για τον λόγο αυτό οι αρχές προχώρησαν σε προσωρινές αναστολές λειτουργίας αεροδρομίων, ακόμη και όταν η έκρηξη του ηφαιστείου είχε ήδη υποχωρήσει.

Το Anak Krakatau παραμένει σε επίπεδο «Συναγερμού»

Παρά το τέλος της συνεχούς έκρηξης, η ηφαιστειακή δραστηριότητα δεν έχει σταματήσει. Το Anak Krakatau εξακολουθεί να βρίσκεται στο Επίπεδο III – Siaga («Συναγερμός»).

Η ινδονησιακή υπηρεσία γεωλογικών κινδύνων έχει προειδοποιήσει ότι η πιθανότητα νέων εκρήξεων παραμένει υψηλή.

Οι βασικοί κίνδυνοι είναι οι εκτοξεύσεις πυρακτωμένων πετρωμάτων, η ισχυρή πτώση τέφρας και, σε περίπτωση επανέναρξης παρατεταμένης έκρηξης, πιθανές ροές λάβας.

Κατά το προηγούμενο επεισόδιο των 25 ωρών, οι κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν χαρακτηριστικές κόκκινες λάμψεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ την ημέρα ήταν ορατές σκούρες στήλες τέφρας και αερίων.

Το «παιδί» του Κρακατόα

Το Anak Krakatau, που σημαίνει «Παιδί του Κρακατόα», βρίσκεται στο στενό Σούντα, ανάμεσα στη νήσο Ιάβα και τη Σουμάτρα.

Άρχισε να αναδύεται από τη θάλασσα περίπου έναν αιώνα πριν, στην περιοχή όπου βρισκόταν το παλαιότερο ηφαίστειο Κρακατόα.

Το όνομα του Κρακατόα έχει συνδεθεί με μία από τις πιο καταστροφικές ηφαιστειακές εκρήξεις στην ιστορία. Το 1883, μια σειρά τεράστιων εκρήξεων κατέστρεψε μεγάλο μέρος του ηφαιστειακού συμπλέγματος και προκάλεσε τσουνάμι, με περισσότερους από 36.000 νεκρούς.

Το Anak Krakatau έγινε ξανά πρωτοσέλιδο τον Δεκέμβριο του 2018, όταν τμήμα του ηφαιστείου κατέρρευσε στη θάλασσα έπειτα από έκρηξη, προκαλώντας ένα φονικό τσουνάμι στις ακτές της Ιάβας και της Σουμάτρας. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχασαν τότε τη ζωή τους.

Σήμερα, οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η τρέχουσα δραστηριότητα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι επίκειται ένα νέο γεγονός αντίστοιχης κλίμακας. Η περιοχή, ωστόσο, παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού και διαθέτει περίπου 130 ενεργά ηφαίστεια.



Πηγή: skai.gr