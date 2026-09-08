Formula 1: Χωρίς Χάτζαρ η Red Bull στη Μαδρίτη – Τρίτο συνεχόμενο αγώνα με Λόσον οι Αυστριακοί

Χωρίς τον Ισάκ Χάτζαρ θα αγωνιστεί η Red Bull Racing στο Grand Prix της Μαδρίτης, η οποία για τρίτη συνεχόμενη φορά θα έχει δίδυμο με τον Μαξ Φερστάπεν, τον Λίαμ Λόσον.

Η Red Bull Racing επιβεβαίωσε ότι ο Ισάκ Χάτζαρ δεν θα αγωνιστεί στο Grand Prix στη νέα πίστα της Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να παραταχθεί με τον Λίαμ Λόσον για teammate του Μαξ Φερστάπεν.

Η επιστροφή του Γάλλου οδηγού θα καθυστερήσει περισσότερο από το αναμενόμενο, καθώς πρόκειται για τον τρίτο διαδοχικό αγώνα από τον οποίο θα απουσιάσει ο 21χρονος. Έτσι, ο Λίαμ Λόσον θα παραμείνει πίσω από το τιμόνι της RB22 δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Γιούκι Τσουνόντα θα συνεχίσει στη Racing Bulls ως προσωρινός αντικαταστάτης του Νεοζηλανδού.

«Δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει»

Ο Χάτζαρ υπέστη κάταγμα στον καρπό κατά τη διάρκεια προπόνησης πυγμαχίας το καλοκαίρι, με συνέπεια να μείνει εκτός Grand Prix Ολλανδίας και στη συνέχεια από τον αγώνα στη Μόντσα ο οποίος ήταν πολύ κοντά χρονικά με τον επερχόμενο της Μαδρίτης. Η Red Bull, λοιπόν, αποφάσισε να μην πάρει κανένα ρίσκο με την αποκατάστασή του και έτσι θα τον προφυλάξει και από το GP της Ισπανίας.

«Η αποκατάσταση του Ίσακ συνεχίζει να εξελίσσεται θετικά. Δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει στο cockpit, αλλά θα βρίσκεται στη Μαδρίτη για να υποστηρίξει την ομάδα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αυστριακή ομάδα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα περιμένει μέχρι να είναι πλήρως έτοιμος.

Δίδυμο Φερστάπεν… Λόσον

Λόγω της απουσίας του Ισάκ Χάτζαρ, για τρίτο συνεχόμενο αγώνα ο Λίαμ Λόσον θα οδηγήσει την RB22. Στο διάστημα αυτό, ο πιλότος από τη Νέα Ζηλανδία τερμάτισε στην 7η θέση στο Ζάντβορτ και στη Μόντσα δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί, έχοντας εκκινήσει από τις τελευταίες θέσεις λόγω ποινής για αλλαγή εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος.

Παράλληλα, με την παραμονή του στην ομάδα δίνεται ακόμη μία ευκαιρία στον Τσουνόντα, ο οποίος θα αγωνιστεί στη Racing Bulls στο πλευρό του Άρβιντ Λίντμπλαντ. Ο Ιάπωνας κατέκτησε στη Μόντσα τον πρώτο του βαθμό μετά την επιστροφή του στην ομάδα, τερματίζοντας 10ος, αν και η Audi εξετάζει ακόμη αν θα προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που τον διατήρησε στη βαθμολογούμενη δεκάδα.