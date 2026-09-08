Σλαβόφωνοι σε παραλήρημα τραγουδούν «φύγετε Έλληνες» σε πανηγύρι σε χωριό της Φλώρινας (vid)

Σάλος έχει προκληθεί στο διαδίκτυο με ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media τις τελευταίες ώρες που δείχνει μια ομάδα σλαβόφωνων κατοίκων σε χωριό της Φλώρινας να τραγουδούν στον δρόμο παραδοσιακά πατριωτικά τραγούδια υπέρ των Σκοπίων με προκλητικούς στίχους για τους Έλληνες.

Το πανηγύρι έγινε στο χωριό Μελίτη της Φλώρινας, μια περιοχή με πολλούς σλαβόφωνους κατοίκους, οι οποίοι τραγούδησαν και χόρεψαν το τραγούδι "Alexandar Car Makedonski, που σημαίνει Ο Αλέξανδρος είναι βασιλιάς της Μακεδονίας της Suzana Spasovska.

Οι στίχοι του εν λόγω τραγουδιού αναφέρονται στον Φίλιππο και στον Μέγα Αλέξανδρο και μεταξύ άλλων έχει στίχους που λένε «οι Έλληνες έκαναν λάθος», ενώ το τραγούδι ολοκληρώνεται με τη φράση «Φύγετε Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα».

Μερικοί από τους στίχους του τραγουδιού είναι:

Ο Φίλιππος, ο Μακεδόνας βασιλιάς, οδηγούσε στρατό,τον μακεδονικό στρατό εναντίον της Αθήνας.

Οι Έλληνες έκαναν λάθος,σε ξένους τάφους έκλαιγαν,με ξένο βασιλιά χαίρονταν

Η μητέρα Μακεδονία θα αποδείξει σε όλο τον κόσμο:«Ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας βασιλιάς».

Η αλήθεια θα νικήσει, ο κόσμος θα φωνάξει:«Φύγετε, Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα»

Το βίντεο κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο λογαριασμός Egejski Glas (Φωνή του Αιγαίου) με την περιγραφή «Νεαροί Μακεδόνες από την Ovčari Lerinsko γνωρίζουν την μακεδονική γλώσσα πολύ καλά και τραγουδούν μακεδονικά πατριωτικά τραγούδια ακόμα καλύτερα». Ovčari Lerinsko είναι η ονομασία του χωριού της Μελίτης στην σλαβομακεδονική γλώσσα.

Πηγή: newsbomb.gr