Ρόμπινσον: «Είχα αρκετές προτάσεις, η Μπαρτσελόνα μου έδωσε τα κλειδιά της ομάδας»

O Τζάστιν Ρόμπινσον σε δηλώσεις του μίλησε για την απόφασή του να μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «Mundo Deportivo»:

«Η αγορά της Euroleague ήταν κινητική, είχα αρκετές επιλογές, αλλά ένιωσα ότι η μετακίνηση στη Μπαρτσελόνα ήταν η σωστή απόφαση. Όταν υπέγραψα το συμβόλαιο, η Μπάρτσα έψαχνε ακόμα προπονητή. Αυτά που μου είπαν στην τηλεφωνική επικοινωνία ήταν εξαιρετικά. Πίστευα ότι μπορούσα να προσφέρω πολλά σε αυτό το εγχείρημα.

Το γεγονός ότι η ομάδα με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε τα "κλειδιά"... Είναι κάτι για το οποίο δεν θα μπορέσω ποτέ να τους ευχαριστήσω αρκετά. Όταν κάποιος δείχνει τέτοια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, είμαι ικανός να... περάσω μέσα από τοίχο αν χρειαστεί. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να νικήσουμε.

Είμαι παίκτης που κάνει ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Φυσικά, από την αρχή είπα ότι βλέπω τον εαυτό μου ως ηγέτη. Προσπαθώ να το κάνω αυτό χωρίς να ενοχλώ κανέναν.

Όσο για το στυλ παιχνιδιού μας, δεν θα είναι ακριβώς αυτό που είχαμε στο Παρίσι, αλλά μιλάμε για αύξηση του ρυθμού και εφαρμογή παρόμοιων στοιχείων. Η εμπειρία που διαθέτω θα με βοηθήσει να καθοδηγήσω την ομάδα και να προσφέρω βοήθεια όποτε χρειαστεί.

Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα παικτών μπορεί να κάνει τη διαφορά, αρκεί να μας δοθεί χρόνος. Θα έχουμε ενέργεια και αθλητικότητα, θα τρέχουμε, θα μοιραζόμαστε την μπάλα και θα παίζουμε ως ομάδα. Όπως είπα, δεν θα είναι όλα τέλεια από την αρχή, αλλά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση».