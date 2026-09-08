Προκρίθηκαν Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο και ΗΠΑ - Το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Γαλλία, η Ισπανία, το Βέλγιο και οι ΗΠΑ ως πρώτες στους ομίλους τους, προκρίθηκαν απευθείας στην προημιτελική φάση.

Τα ζευγάρια στη ενδιάμεση φάση των νοκ άουτ για την πρόκριση στην 8άδα, είναι:

8 Σεπτεμβρίου:

Ουγγαρία - Ιαπωνία

Γερμανία - Κορέα

9 Σεπτεμβρίου:

Πουέρτο Ρίκο - Κίνα

Ιταλία - Αυστραλία

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΚΟΡΕΑ: 82-73

Δεύτερη θέση για την Ουγγαρία

H συντριβή από τη Γαλλία στην πρεμιέρα θα μπορούσε να τις έχει απογοητεύσεις, να τους κόψει το πόδια, να τις λυγίσει. Κι όμως, η Ουγγαρία κάθε άλλο παρά το έβαλε κάτω. Μετά τη Νιγηρία, νίκησε και την Κορέα με αποτέλεσμα να πάρει τη δεύτερη θέση στον Β’ Όμιλο και να προκριθεί με έναν μικρό θρίαμβο στην επόμενη φάση, τη φάση των “12” του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ντόρκα Γιούχαζ ήταν και πάλι συνεπής, μακράν η κορυφαία παίκτρια του γηπέδου, οδηγώντας την Ουγγαρία εκ του ασφαλούς στην επικράτηση. Eίχε 22 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ η Κις πρόσθεσε 14π. με 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Βέβαια ο αγώνα δεν εξελίχθηκε όπως ακριβώς περιγράφει το τελικό σκορ. Μόλις ένα λεπτό πριν τη λήξη, η Τσόι με απίθανο τρίποντο μείωσε τη διαφορά στο ένα καλάθι (72-70). Το παιχνίδι ήταν στο κόψη του ξυραφιού, για να ακολουθήσει ωστόσο ένα σερί 5-0 από την Ουγγαρία με την Τέρνερ και την Γιούχαζ που στα 55’’ ευστόχησε στο τρίποντο που ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη για τις Ουγγαρέζες ανεβάζοντας τη διαφορά στους 7. Η Κορέα δεν είχε άλλα περιθώρια για ένα ματς όπου η μεγαλύτερη διαφορά για τους Ουγγαρέζες έφτασε στους 9 πόντους, αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα η Κορέα, που είχε 10/24 τρίποντα και πρώτη σκόρερ την Παρκ με 21 πόντους, ήταν κοντά στο σκορ. Έτσι οι Ασιάτισσες έμειναν τρίτες στον όμιλο.

ΝΙΓΗΡΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ: 56-111

Ασταμάτητη και αγριεμένη

Η απογοητευμένη Νιγηρία έστρωσε στη Γαλλία το πιο κατάλληλο χαλί για να αποδείξει ότι στο Βερολίνο δεν έχει καμία διάθεση πια αστεία. Χωρίς να τραβήξει το πόδι από το γκάζι σε κανένα σημείο του αγώνα, αν και είχε όλες τις δικαιολογίες του κόσμου για να το κάνει, η Γαλλία πέτυχε κατοστάρα στον τελευταίο αγώνα του ομίλου και πλέον θα περιμένει τον αντίπαλο της στα προημιτελικά. Η Γκάμπια Γουίλιαμς είχε 25 πόντους σε 18 λεπτά, η Σαλαούν πρόσθεσε 19 σε 20 λεπτά και η Γιοχάνες 17. Η Νιγηρία δεν κατάφερε φυσικά να απειλήσει ποτέ. Κι ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα έδωσε την καλύτερη αφορμή στη Γαλλία να στείλει ακόμα ένα ηχηρό μήνυμα.

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

ΒΕΛΓΙΟ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: 80-68

Επική Μέσεμαν, πρωτιά και πρόκριση απευθείας στα προημιτελικά για το Βέλγιο

Το Βέλγιο επιβεβαίωσε απέναντι στην Αυστραλία ότι διαθέτει την ποιότητα και την ωριμότητα για να ελέγχει ένα μεγάλο παιχνίδι από την αρχή έως το τέλος. Οι «Cats» επικράτησαν με 80-68, έχοντας διαρκώς το προβάδισμα με όπλο του την πληρότητα και την ποιότητά τους που του επέτρεψαν να κάνουν μία μεγάλη και πειστική νίκη. Μία νίκη που του επιτρέπει να περιμένουν τον αντίπαλο τους στα προημιτελικά, όπου πέρασαν απευθείας, ενώ η Αυστραλία στη φάση των 12 θα χρειαστεί να δώσει νοκ άουτ για να προχωρήσει. Η Τζούλι Αλεμαντ με τις 7 ασίστ που μοίρασε πέρασε στην ιστορία καθώς είναι πια η πρώτη σε ασίστ στη διαδρομή των παγκοσμίων πρωταθλημάτων.

Η πρώτη ουσιαστική απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων δημιουργήθηκε στη δεύτερη περίοδο. Με σερί 9-0 μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, οι Βελγίδες μετέτρεψαν το 24-21 σε 33-21 και πήγαν στα αποδυτήρια με 40-33. Η Αυστραλία αντέδρασε προς στιγμήν, στην τρίτη περίοδο, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επιστροφή.

Στην τελευταία περίοδο το Βέλγιο επέβαλε ξανά τον ρυθμό του και έφτασε στη μεγαλύτερη διαφορά του, στο +15 (78-63), στστο 37’. Η Μέσεμαν, ίσως στο καλύτερο παιχνίδι της καριέρας της με την Εθνική ομάδα του Βελγίου, άγγιξε το triple-double με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ η Κιάρα Λίνσκενς πρόσθεσε 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 μπλοκ. Η Έζι Μάγκμπεγκορ ήταν η κορυφαία της Αυστραλίας με 15 πόντους.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΙΑΠΩΝΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ: 59-79

Πρώτη, καλύτερη και βουή για προημιτελικά η Ισπανία

Το λάθος που έκανε με το Μάλι είχε το ψυχικό σθένος να το διορθώσει… Η Ισπανία έκανε κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στην Ιαπωνία και με τη νίκη της 79-59, όχι μόνο προκρίθηκε στην επόμενη φάση, αλλά βρέθηκε και στην πρώτη θέση που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά. Η Ιαπωνία ισοβάθμησε με το Μάλι, στην τρίτη θέση, αλλά είχε νικήσει τις Αφρικανές με 102-97 κι έτσι ήταν αυτή που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Το παιχνίδι δεν αντέχει σε ουσιαστική κριτική καθώς η Ισπανία, ήταν πραγματικά αποφασισμένη, στον όμιλο της φωτιάς να μην διακινδυνεύσει. Πήρε από το κεφάλι, προηγήθηκε ακόμα και με 20 πόντους (μεγαλύτερη διαφορά) και με την κυριαρχία της στα ριμπάουντ (47 έναντι 31) έφτασε σε μία εύκολη νίκη. Την ίδια στιγμή η Ιαπωνία, αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ άστοχη έξω από τη γραμμή… Με 7/30 τρίποντα ήταν αδύνατον να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από μία σούπερ ποιοτική ομάδα που έχει αθλητικότητά και μέγεθος. Η Μαρτίν είχε 20 πόντους, 16 πρόσθεσε η Φαμ και από την Ιαπωνία η Τανάκα είχε 15 πόντους.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΜΑΛΙ: 83-58

Η Γερμανία πήρε την πρόκριση και τη χαρά από το Μάλι

Δεν ήταν ζήτημα διαφοράς. Για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, το Μάλι που είχε σοκάρει την Ισπανία στη δεύτερη αγωνιστική, έπρεπε να κερδίσει τη οικοδέσποινα Γερμανία. Μόνο που αυτό δεν ήταν διόλου εφικτό, παρά μόνο ένα μακρινό όνειρο. Από τη δεύτερη περίοδο κιόλας τα πάντα είχαν ξεκαθαρίσει. Στην κατάμεστη από 13 χιλιάδες ανθρώπους Berlin Arena, η Γερμανία 49-32 στο ημίχρονο και με δεδομένο ότι την ίδια ώρα η Ισπανία νικούσε την Ιαπωνία, όλα έμοιαζαν ξεκάθαρα. Η ομάδα του Ολαφ Λάνγκε, που είχε παραδοθεί αμαχητί στην Ισπανία στην πρώτη αγωνιστική περίμενε ήττα της Ισπανίας για να πάρει την πρώτη θέση. Το ίδιο και το Μάλι… Για την πρόκριση όμως. Η ήττα αυτή δεν ήρθε ποτέ, κι έτσι η Γερμανία με 83-58 άφησε στις Αφρικανές το χειροκρότημα και κράτησε για τον εαυτό της το εισιτήριο για τον προημιτελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Κορέα για μία θέση στα προημιτελικά.

ΗΠΑ - ΤΣΕΧΙΑ: 105-64

Απόλυτη κυριαρχία

Στο 32’ οι ΗΠΑ είχαν φτάσει στους 90 πόντους κι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που θα έπρεπε να ξέρεις για ένα ματς που ουσιαστικά τελείωσε πριν καλά καλά ξεκινήσει. Κόντρα στην αποκλεισμένη Τσεχία, η Κέιτλιν Κλαρκ και η παρέα της, έχοντας πάρει το μάθημα τους από την Ιταλία, αλλά και το μήνυμα από τη Γαλλία, βγήκαν στο παρκέ αποφασισμένες να μην αφήσουν κανένα δικαίωμα. Οι Ευρωπαίες είχαν την ευκαιρία τους με την Κίνα… Δεν τα κατάφεραν και κόντρα στις ΗΠΑ έπαιζαν χωρίς να έχουν κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον. Τουλάχιστον βαθμολογικό. Με την Μπριάνα Στούαρτ, την Σίτρον, την Μπέκερς, τον Κολίερ, και την Γιάνγκ να έχουν διψήφιο αριθμό πόντο πήραν μία μεγάλη σε εύρος νίκη και εξασφάλισαν την πρώτη θέση στον όμιλο τους και στα προημιτελικά.

ΙΤΑΛΙΑ - ΚΙΝΑ: 51-71

Στάθηκε στο ύψος της η Κίνα

Η Ιταλία έφτασε πριν από λίγες ώρες μόλις λίγα βήματα μακριά από τα μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της και ίσως τη μεγαλύτερη στα τελευταία, πολλά χρόνια, του μπάσκετ Γυναικών… Η ένταση, η προσπάθεια, το αποτέλεσμα και ο τρόπος που ήρθε, φάνηκε να δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα της Ιταλίας και η Κίνα ήταν εκεί για να την εκμεταλλευτεί. Δίχως νεύρο και σαφώς κουρασμένη, η ομάδα της μεγάλης Ζανταλασίνι, παραδόθηκε στο μέγεθος και την ποιότητα της Κίνας, που προηγήθηκε 23-7 από την πρώτη περίοδο κιόλας. Το ποτάμι δεν γινόταν να γυρίσει πίσω. Η Ιταλία νίκησε μόνο στην τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 21-15. Η Κίνα όμως ήταν ήδη μπροστά με 55-42 και στα δέκα λεπτά που απέμεναν απλά χρειάστηκε να κάνει συντήρηση. Έτσι η Κίνα βρέθηκε στη δεύτερη θέση τη βαθμολογίας, η Ιταλία στην τρίτη κι έτσι οι δύο ομάδες θα ριχτούν στη μάχη της ενδιάμεσης φάσης πριν τους προημιτελικούς. Η Κίνα εκτέλεσε με 8/19 τρίποντα, η Χαν είχε 19 πόντους και Γιάνγκ 15, ενώ για την Ιταλία η Βίλα σημείωσε 15 και η Ζανταλασίνι 12.