Λάσο: «Η Εφές είναι του Μάικ Τζέιμς, δεν μπορώ να ζητήσω χρόνο και να κάνουμε 25 ήττες»

Ο Πάμπλο Λάσο σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο νέο ρόστερ της Εφές για την επερχόμενη περίοδο και φυσικά στον Μάικ Τζέιμς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο τούρκικο Eurohoops:

Για την προετοιμασία: «Νέα σεζόν, νέα ομάδα, πολύ ενθουσιασμένος. Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που θέλουμε εμείς οι προπονητές είναι να δοκιμάζουμε τις ιδέες που θέλουμε να βλέπουμε σε επίσημους αγώνες. Πρόκειται για την προετοιμασία για μια πολύ μεγάλη σεζόν, αν και έχει τα ρίσκα της, επειδή αυτό που θέλουν οι παίκτες είναι να κερδίζουν συνέχεια, ακόμα και σε φιλικά παιχνίδια πριν από την έναρξη της σεζόν».

Για το ρόστερ: «Έχουμε κάνει μια εις βάθος ανάλυση και έχουμε μελετήσει τα προβλήματα που είχαμε. Οι τραυματισμοί ήταν ένας προφανής παράγοντας, αλλά ένα πράγμα που ξέραμε σίγουρα ότι έπρεπε να βελτιώσουμε ήταν η οργάνωση παιχνιδιού. Είναι πολύ σημαντικές μεταγραφές για εμάς. Θα έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν επίσης να παίξουν μαζί. Ο γιος μου παίζει πόιντ γκαρντ, όχι σε αυτό το επίπεδο, αλλά είναι πόιντ γκαρντ, και μου είπε ότι τώρα έχω τρεις πολύ καλούς στην ομάδα . Και τον ρώτησα τι θα συνέβαινε αν κερδίζαμε με έξι διαφορά ένα λεπτό πριν τη λήξη και τους είχαμε και τους τρεις μαζί στο γήπεδο. Θα το κάναμε πολύ δύσκολο για την αντίπαλη ομάδα.

Χρειαζόταν επίσης να βελτιώσουμε τα ριμπάουντ μας, να έχουμε έναν βασικό παίκτη εκεί μετά το πόσο μας έλειψε ο Πουαριέ λόγω των τραυματισμών του. Και πιστεύουμε ότι ο Μπρούνο Φερνάντο θα μας βοηθήσει πολύ σε αυτό. Και θέλουμε πίσω ο Παπαγιάννη, να μείνει ο Κάι, να φτάσει ο Σάριτς. Πέρυσι υπήρχαν πολλές φορές που φαινόταν ότι ο Οσμάνι έπρεπε να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ καλός, αλλά δεν μπορεί να είναι ο ήρωάς μας. Δεν θέλω ήρωες. Τους θέλω μόνο για το τελευταίο σουτ, αν πρέπει να κερδίσουμε στην τελευταία φάση. Αυτό θα είναι ένα ηρωικό σουτ και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Κατά τα άλλα, δεν θέλω ήρωες. Θέλω να είμαστε μια ομάδα. Γι' αυτό υπογράψαμε τέτοιου είδους πόιντ γκαρντ, και μετά τον Γιούστα, τον Κόλιν, παίκτες με φυσική κατάσταση που μπορούν να μας βοηθήσουν πολύ».

Για την αποχώρηση του Λάρκιν και την προσθήκη του Μάικ Τζέιμς: «Αν γυρίσουμε πίσω τρεις μήνες, η απώλεια του Λάρκιν ήταν ένα σημαντικό σημείο καμπής. Είναι ένας φανταστικός παίκτης, θα ήμουν ηλίθιος να μην το ξέρω. Αλλά χρειαζόμασταν κάποιον στον οποίο θα μπορούσαμε να εστιάσουμε την ομάδα, και νομίζω ότι ο Μάικ είναι αυτό το άτομο λόγω της εμπειρίας του. Έχει παίξει στο NBA. Τον έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές και πάντα ήταν νικητής. Και ξέρω ότι η Έφες θα θεωρείται πλέον ως η ομάδα του Μάικ Τζέιμς, φυσικά. Και ξέρω ότι οι ομάδες θα επικεντρωθούν στο να τον σταματήσουν. Και ξέρω επίσης ότι θα είναι πολύ δύσκολο γι' αυτές, επειδή υπάρχουν στιγμές που το μόνο πράγμα που μπορεί να σταματήσει τον Μάικ Τζέιμς είναι... ο ίδιος ο Μάικ Τζέιμς. Αυτό είναι υπέροχο, αλλά δεν θέλω να είμαστε απλώς αυτό, η ομάδα του Μάικ Τζέιμς . Γι' αυτό ήταν σημαντικό να υπογράψουμε τον Στράζελ. Οι φάσεις όπου ο Μάικ είναι καλά καλυμμένος δεν θα είναι ένα κέρμα που πρέπει να δεχτεί. Δεν θα το έχει αυτό».

Για το στόρι με τον Λάρκιν: «Πρώτα τον υπογράψαμε, μετά μάθαμε ότι ο Σέιν έφευγε και ότι χρειαζόμασταν κάποιον που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά, και ο Μάικ έγινε διαθέσιμος. Στην αρχή, όταν μιλούσα γι' αυτόν, όλοι υπέθεσαν ότι η Μπάρτσα τον είχε ήδη υπογράψει. Αλλά αυτό δεν ήταν απολύτως αληθές, και δεν ήταν δύσκολο να τον πείσω επειδή είχε το όραμα, την επιθυμία να είναι σε μια καλή ομάδα με την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ, αλλά δεν θέλω η ομάδα μας να συνδέεται αποκλειστικά με αυτόν, κάτι που θα του ασκούσε περιττή πίεση που δεν του αξίζει».

Για τις ικανότητες του Μάικ Τζέιμς: «Αν απομένουν επτά δευτερόλεπτα, χάνεις με ένα πόντο και ο Τζέιμς είναι στο γήπεδο, όλοι θα νομίζουν ότι το σουτ είναι δικό του. Αν ήμουν ο αντίπαλος προπονητής, θα έβαζα τρεις αμυντικούς πάνω του. Έτσι δεν θα σκοράρει, αλλά είναι αρκετά έξυπνος για να βρει τον ελεύθερο συμπαίκτη. Και αυτός ο συμπαίκτης θα πρέπει να κάνει το σουτ. Υπάρχει μια ιεραρχία, ο καθένας πρέπει να καταλάβει τον ρόλο του, αλλά είναι μπάσκετ και πρέπει να διαβάζεις τις καταστάσεις καθώς εξελίσσονται. Πριν από δέκα χρόνια, με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κερδίσαμε στο Βελιγράδι με ένα σουτ του τελευταίου δευτερολέπτου του Λούκα Ντόντσιτς. Δύο μέρες αργότερα, παίξαμε στη Μάλαγα, βασιστήκαμε ξανά στο τελευταίο σουτ και ο Λούκα ήρθε σε μένα και μου είπε ότι ήθελε την ίδια φάση όπως την Παρασκευή. Και του είπα ότι ο αντίπαλος θα το ήξερε αυτό, οπότε αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να τον χρησιμοποιήσουμε ως δόλωμα αλλά να εκτελέσουμε μια διαφορετική φάση. Και κερδίσαμε με ένα λέι απ που δημιούργησαν ο Σέρχιο Ροντρίγκεζ και ο Κοζέρ. Υπάρχει λοιπόν μια ιεραρχία, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό που έχει σημασία είναι η νίκη».

Για το αν η Εφές θέλει χρόνο: «Οι προπονητές πάντα ζητούν χρόνο και θα ήταν ηλίθιο να μην το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να τον ζητάμε και μετά να χάνουμε 25 συνεχόμενα παιχνίδια. Θέλω η ομάδα μου να είναι ανταγωνιστική από την πρώτη μέρα. Η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη λόγω του πότε φτάσαμε και επειδή αντί να ανακτούμε παίκτες, υπήρχαν όλο και περισσότεροι τραυματισμοί. Τώρα θέλω μια ομάδα που νιώθω ότι πιστεύει σε αυτό που κάνουμε, ακόμα και όταν υπάρχουν προβλήματα. Γιατί πάντα υπάρχουν.

Όταν μια ομάδα είναι αναγνωρίσιμη ακόμα και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, τότε είμαι πραγματικά ικανοποιημένος. Πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί, να καταλαβαίνουμε ότι οι σεζόν είναι μεγάλες και περίπλοκες, αλλά ότι πρέπει πάντα να μένουμε ενωμένοι. Αυτό με κάνει χαρούμενο ως προπονητή. Έπειτα, ο χρόνος που έχεις σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, αν χάσεις, δεν απολύεις 25 παίκτες, η εύκολη απόφαση είναι να απολύσεις τον προπονητή.

Έτσι είναι τα πράγματα και όσοι από εμάς αφιερωνόμαστε σε αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς γι' αυτό. Αλλά χρειαζόμαστε χρόνο για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που ξεπερνά την υποχρέωση να κερδίζεις παιχνίδια. Τώρα σχεδόν πρέπει να παίζεις κάθε μέρα και να κερδίζεις κάθε μέρα, και αν επικεντρωθείς αποκλειστικά σε αυτό, χάνεις κάτι στην πορεία. Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ σε δέκα χρόνια, αλλά αυτό που θέλω είναι η δουλειά μου σήμερα να είναι παραγωγική σε δέκα χρόνια. Αν δεν προσπαθήσω γι' αυτό, δεν θα ήμουν ο Πάμπλο Λάσο. Θέλω η ομάδα μου να γίνει πρωταθλήτρια, αλλά θέλω να είναι καλή για τα επόμενα δέκα χρόνια».