Ολυμπιακός: Ενδιαφέρον από Ρίζεσπορ και Εμιράτα για τον Κλέιτον

Ο Κλέιτον ξεκάθαρα δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό και εξετάζει τις επιλογές για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Την ώρα που ο Ολυμπιακός ψάχνει τρόπους για να καλύψει το κενό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην επίθεση, ο Κλέιτον είναι ξεκάθαρο πως δεν υπολογίζεται. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να ενεργοποιήσει και πάλι τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, αλλά ο Βραζιλιάνος φορ παραμένει εκτός πλάνων.

Μάλιστα, συνεχίζεται η προσπάθεια για να βρει νέα ομάδα και υπάρχει ενδιαφέρον από την τουρκική Ρίζερσπορ, η οποία θέλει να τον αποκτήσει δανεικό. Ωστόσο, κρούση στον Ολυμπιακό έχει κάνει και ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τον Κλέιτον και πλέον όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του.

Εξάλλου, αν είχε ελπίδες παραμονής στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ θα έμπαινε στην αποστολή του αγώνα με τον Βόλο για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ωστόσο αυτό δεν έγινε. Και πλέον φαίνεται πως βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.