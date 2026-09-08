Με Τσιτσιπά στη Σλοβακία η εθνική!

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι παρών στην αναμέτρηση της εθνικής με τη Σλοβακία για το World Group I του Davis Cup.

Παρά το φορτωμένο του πρόγραμμα και την κούραση μετά τη μεγάλη προσπάθεια στη Νέα Υόρκη, ο 28χρονος τενίστας θα ταξιδέψει στο Κόζιτσε, όπου η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει την είσοδό της στους qualifiers της διοργάνωσης.

«Με ενδιαφέρει πολύ να παίξω στον Davis Cup, θέλω να βοηθήσω στην εθνική ομάδα», είπε στο SDNA ο Στέφανος. «Έχουμε δουλέψει πολύ τα τελευταία χρόνια για να φτάσουμε εκεί που έχουμε φτάσει. Θα είναι, λοιπόν, κρίμα να μη βρεθώ με την ομάδα. Ανυπομονώ πάρα πολύ να δημιουργήσω αναμνήσεις στη Σλοβακία, είναι ένα μεγάλο tie για εμάς. Και θέλω να τα δώσω όλα και με τον Στέφανο τζούνιορ (τον Σακελλαρίδη). Να πάμε όσο πιο βαθιά γίνεται σε αυτό το tie, ντα δώσουμε όλα!».

Είναι βέβαιος ότι θα δώσει το «παρών»; «Με δεδομένο ότι το σώμα μου είναι όπως είναι τώρα, δεν υπάρχει plan B».

Οι αγώνες θα γίνουν 19-20 Σεπτεμβρίου σε χωμάτινη επιφάνεια.