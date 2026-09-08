Γαλλία: Ο Μακρόν ζητά ευρωπαϊκή απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ο Γάλλος πρόεδρος πιέζει για κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα περιορίζει την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα θέτει αυστηρότερους κανόνες στις εθιστικές λειτουργίες των πλατφορμών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε κοινή ευρωπαϊκή ρύθμιση που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος υποστηρίζει ότι απαιτείται ένα «ευρωπαϊκό κείμενο» για την «προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης».

Το Παρίσι είχε ήδη επιχειρήσει να θεσπίσει αντίστοιχο μέτρο σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο ο σχετικός νόμος ακυρώθηκε τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο. Ο Μακρόν επιμένει ότι θέλει να υπάρξει νέα νομοθετική πρόταση μέσα στο φθινόπωρο, η οποία θα είναι συμβατή τόσο με το ευρωπαϊκό δίκαιο όσο και με το γαλλικό Σύνταγμα.

«Η κατάσταση επείγει»

Ο Μακρόν ζητά από τις υπηρεσίες της Κομισιόν να συνδράμουν άμεσα στην επεξεργασία του νέου πλαισίου, τονίζοντας ότι «η κατάσταση επείγει».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι χρειάζεται πλέον ευρωπαϊκή εναρμόνιση, καθώς αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν ταχθεί υπέρ της θέσπισης μιας «ψηφιακής ενηλικίωσης», αν και παραμένουν διαφωνίες ως προς το ακριβές ηλικιακό όριο.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, η επαλήθευση της ηλικίας θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστες εθνικές και ευρωπαϊκές λύσεις, με σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Στο στόχαστρο και οι εθιστικές λειτουργίες

Ο Μακρόν ζητά επίσης το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο να ρυθμίζει πιο αυστηρά λειτουργίες των πλατφορμών που θεωρούνται εθιστικές.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει είναι η καθιέρωση προτύπων ασφαλείας από προεπιλογή και η δυνατότητα επιβολής χρονικών ορίων στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχος του είναι η σχετική απαγόρευση να έχει τεθεί σε ισχύ στη Γαλλία πριν από την ολοκλήρωση της προεδρικής του θητείας.

Πηγή: newsbomb.gr