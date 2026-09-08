Αποδοκιμασίες για Γκουγκεσασβίλι στην Τουρκία - Η αντίδραση του Γεωργιανού πορτιέρε

Η εμφάνιση του Λούκα Γκουγκεσασβίλι στην ήττα της Γκεζτεπέ από την Γκαζιαντέπ με 4-2, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των οπαδών της τουρκικής ομάδας.

Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας που αγωνίζεται στην Γκεζτεπέ ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, δέχθηκε τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από τον προπονητή του στην ανάπαυλα!

Οι οπαδοί της Γκεζτεπέ, μάλιστα γιούχαραν έντονα τον έμπειρο τερματοφύλακα, με τον Γκουγκεσασβίλι να αντιδράει με ανάρτησή του στα social media, με τον Γεωργιανό να απαντάει και στην διάρκεια του αγώνα.

🚨FLASH



Göztepe taraftarlarının kaleci Luka Gugeshashvili'yi ıslıklaması üzerine Gürcü file bekçisi, ''Devam edin'' karşılığını verdi. pic.twitter.com/jPT4hF9GpN — Mercato Gündem (@MercatoGundem) September 7, 2026

«Είμαι ένας παίκτης που πάντα παλεύει στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Μερικές φορές τα πράγματα πάνε όπως θέλουμε και μερικές φορές όχι. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν καλές και κακές μέρες. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μαχητικότητά μου, τον χαρακτήρα μου ή την προσπάθεια που καταβάλλω για αυτή τη φανέλα.



Αυτό που κάνατε σήμερα δεν είναι αυτό που σημαίνει να είσαι οπαδός. Φυσικά, υπάρχουν πραγματικοί οπαδοί της Γκεζτεπέ που αγαπούν πραγματικά αυτόν τον σύλλογο και στέκονται δίπλα στην ομάδα τους ό,τι κι αν συμβεί. Έχω απεριόριστο σεβασμό και αγάπη γι’ αυτούς.



Ναι, ίσως περνάμε μια δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή. Όμως, από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Γκεζτεπέ, δεν υπήρξε ούτε μία μέρα που να μην υπερασπιστώ το σήμα και το όνομα αυτού του συλλόγου. Στη Γεωργία, στην Τουρκία, στο σπίτι, στον δρόμο και στον αγωνιστικό χώρο… Εκπροσώπησα και υπερασπίστηκα με υπερηφάνεια την Γκεζτεπέ παντού.



Σε αυτούς που κρύβονται πίσω από τα πληκτρολόγιά τους και μιλούν από εκεί, θα πω μόνο ένα πράγμα: Η ζωή είναι μεγάλη, ο κόσμος μικρός. Μια μέρα είναι βέβαιο ότι θα συναντηθούμε στον δρόμο ή κάπου αλλού…



Με την απεριόριστη αγάπη μου στους πραγματικούς οπαδούς της Γκεζτεπέ», ανέφερε σε ανάρτησή του μετά το τέλος του αγώνα, ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι.