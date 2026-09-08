Μουρίνιο: «Στόχος της Ρεάλ είναι να κερδίζει τίτλους σε κάθε διοργάνωση»

O Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ, τονίζοντας ότι στόχος των Μαδριλένων είναι να κερδίζουν τρόπαια σε κάθε διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στη Ρεάλ Μαδρίτης, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιόδους. Ολοκλήρωσα τη δουλειά μου εδώ το 2013. Κερδίσαμε ό,τι κερδίσαμε, χάσαμε ό,τι χάσαμε. Δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό, αλλά τελείωσε. Είναι ένα κλειστό κεφάλαιο και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, απολύτως καμία. Πρόκειται για δύο διαφορετικές στιγμές στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το 2010, είχαμε χρόνια να φτάσουμε στους προημιτελικούς, είχαμε πολλά, πολλά χρόνια να παίξουμε σε ημιτελικό. Τώρα, μιλάμε για μια Ρεάλ Μαδρίτης που έχει κερδίσει τα τελευταία δέκα χρόνια. Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιόδους, αλλά αυτό δεν αλλάζει τον τρόπο σκέψης μου.

Αν με ρωτήσετε αν είμαι ενθουσιασμένος που κέρδισα το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φυσικά και είμαι, αλλά αυτό είναι εντελώς ξεχωριστό από το γεγονός ότι δεν το είχα καταφέρει πριν. Και αυτό ισχύει και εδώ: θέλουμε πάντα να κερδίζουμε, θέλουμε να κερδίσουμε αύριο, σε κάθε αγώνα και σε κάθε διοργάνωση.

Όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου, για παράδειγμα, με την Ίντερ, όχι, γιατί μιλάμε για ένα παράδειγμα σταθερότητας. Μιλάμε για μια ομάδα που, παρά τις αλλαγές προπονητών που έχει κάνει τα τελευταία έξι ή επτά χρόνια, παραμένει σταθερή. Η δυναμική, η σταθερότητα, η δομή, η αγορά μεταγραφών… η σταθερότητα.

Έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να προσπαθήσει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο σταθερότητας, αλλά είναι αλήθεια ότι, τελικά, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, και ο στόχος είναι να κερδίζουμε».