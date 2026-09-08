Λανγκ: «Όνειρο η συμμετοχή στην League Phase του Champions League, ενθουσιασμένοι για το ματς με την ΑΕΚ»

Ο επιθετικός της ΛΑΣΚ Λιντς, Κρίστοφ Λανγκ μίλησε για την πρεμιέρα των Αυστριακών στην League Phase του Champions League και την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (8/9, 19:45).

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όλη η ομάδα είναι πολύ ενθουσιασμένη για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι σαν όνειρο το γεγονός ότι θα αγωνιστούμε στη League Phase Champions League. Παρά όμως την ιδιαίτερη σημασία του ματς θα το προσεγγίσουμε όπως κάθε άλλο. Προετοιμαστήκαμε καλά και με επαγγελματισμό.

Η χαρά και ο ενθουσιασμός μας είναι δεδομένα αλλά παραμένουμε συγκεντρωμένοι και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο δυνατόν. Σίγουρα τόσο εγώ, όσο και η υπόλοιπη ομάδα είμαι χαρούμενοι και γεμάτοι προσμονή για τον αγώνα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και για μένα».