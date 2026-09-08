Πλήγμα στην Άστον Βίλα: Νοκ άουτ μέχρι τον Οκτώβριο ο Λέον Γκορέτσκα

Ο Γερμανός χαφ πριν καν προλάβει να κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα της Άστον Βίλα, υπέστη τραυματισμό στο γόνατο, που θα τον αφήσει εκτός δράσης για έναν μήνα.

Ο Λέον Γκορέτσκα στις 27 Αυγούστου παρουσιάστηκε από την Άστον Βίλα, με τον Γερμανό διεθνή λίγες ημέρες αργότερα να τραυματίζεται σε προπόνηση των «χωριατών».

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πρόβλημα στο γόνατο, με τον τραυματισμό να θέτει νοκ άουτ τον Γκορέτσκα μέχρι τον Οκτώβριο, με τον έμπειρο χαφ να μιλάει για τον τραυματισμό του.

«Το σώμα μου αντέδρασε στο αυξημένο φόρτο εργασίας μετά την περίοδο που έμεινα εκτός γηπέδου. Είναι απογοητευτικό, αλλά χρειάζομαι αυτή τη σύντομη ανάπαυση τώρα για να επιστρέψω πλήρως δυνατός», ανέφερε ο Γκορέτσκα.