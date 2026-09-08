Μια νίκη μακριά από το Νο.1 η Ριμπάκινα! (vids)

Η Έλενα Ριμπάκινα έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στη Ναόμι Οσάκα και έκλεισε πανηγυρικά θέση στα προημιτελικά του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η Νο.2 τενίστρια του κόσμου επικράτησε της 28χρονης Γιαπωνέζας (Νο.13) με 6-1, 6-4 σε μόλις 66 λεπτά και είναι τώρα μια νίκη μακριά από την κορυφή του κόσμου!

Πρέπει να πετύχει αυτή τη νίκη κόντρα στην Τσινγουέν Ζενγκ, που ήρθε από τα προκριματικά και με πραγματικά εκπληκτική πορεία, με αποκορύφωμα το «στοπ» στην Ίγκα Σβιόντεκ, έχει περάσει στην οκτάδα της διοργάνωσης για έκτη φορά.

Με τη σημερινή πρόκρισή της, η Ριμπάκινα έχει φτάσει τουλάχιστον στα προημιτελικά όλων των Grand Slam.

Έγραψε ιστορία ο Μπλοξ

Ο Αλεξάντερ Μπλοξ συνεχίζει την ταχύτατη άνοδό του και πραγματοποιεί στη Νέα Υόρκη την καλύτερη πορεία του σε Grand Slam. Ο 21χρονος Βέλγος (Νο.34) λύγισε με 6-4, 3-6, 7-5, 7-5 τον Φραν Σερούντολο (Νο.25) και έγινε ο πρώτος τενίστας από τη χώρα του που φτάνει στα προημιτελικά του US Open.

Ο επόμενος αντίπαλός του θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στον Καρέν Χατσάνοφ και τον Λέρνερ Τιέν.