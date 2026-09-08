Τέλος η σεζόν για την Ολυμπιονίκη στο μήκος Ντέιβις-Γούντχολ μετά από τροχαίο!

Μετά από τροχαίο ατύχημα, η Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια στο μήκος, Τάρα Ντέιβις-Γούντχαλ, ανακοίνωσε (7/9) ότι τερματίζει τη σεζόν της και θα χάσει το Ultimate Championships στη Βουδαπέστη (11-13 Σεπτεμβρίου).

«Μετά από πολλές συζητήσεις με την ομάδα μου, αποφασίσαμε να τερματίσουμε τη σεζόν μου για το 2026. Πονάει, είμαι λυπημένη και απογοητευμένη και απλώς πληγωμένη από όλα αυτά», ανέφερε η 27χρονη Αμερικανίδα στο Instagram.

Την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε τροχαίο ατύχημα και υπέστη «σοβαρή διάσειση». «Έχω μια σοβαρή διάσειση. Δεν είμαι σίγουρη πού βρίσκομαι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Το αντιμετωπίζω μέρα με τη μέρα. Δεν έχω προπονηθεί καθόλου εξαιτίας αυτού», είπε.

Επίσης την Παρασκευή (6/9) ο Ολυμπιανίκης των 100 μέτρων, Νόα Λάιλς, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο Ultimate Championships, τερματίζοντας τη σεζόν του λόγω τραυματισμού.