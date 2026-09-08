Το Ιράν απειλεί με θαλάσσια ζώνη αποκλεισμού στον Περσικό Κόλπο – Νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να επιβάλει περιορισμένη ζώνη στον Περσικό Κόλπο, συνδέοντας την κίνηση με τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.

Σε νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ευρύτερου αποκλεισμού γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την επιβολή «ζώνης αποκλεισμού» στον Περσικό Κόλπο, ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε «οικονομικό πόλεμο» από την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις πρόσφατες ιρανικές εκτοξεύσεις πυραύλων «σαφή προειδοποίηση» προς τις ΗΠΑ.

«Ο οικονομικός πόλεμος θα απαντηθεί με θαλάσσια ζώνη αποκλεισμού στον Περσικό Κόλπο, μέχρι την περίμετρο του αποκλεισμού», έγραψε.

Ο Ρεζαΐ πρόσθεσε ακόμη ότι η επιχειρησιακή στάση της Τεχεράνης απέναντι σε αμερικανικά πολεμικά πλοία και στρατιωτικές βάσεις έχει «αναπροσαρμοστεί θεμελιωδώς», στέλνοντας νέο μήνυμα κλιμάκωσης προς την Ουάσιγκτον.

Πηγή: newsbomb.gr