Η Φιορεντίνα ανακοίνωσε την επιστροφή του Βανόλι

Η Φιορεντίνα επανέφερε τη Δευτέρα (7/9) τον Πάολο Βανόλι ως προπονητή, μια μέρα αφότου ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Φάμπιο Γκρόσο μετά από ένα εφιαλτικό ξεκίνημα στη νέα σεζόν της Serie A.

Ο Γκρόσο απολύθηκε μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες που άφησαν τη Φιορεντίνα στο τέλος της βαθμολογίας, με την ομάδα να σκοράρει μόνο ένα γκολ ενώ δέχεται εννέα.

Ο Βανόλι επιστρέφει, αφού προηγουμένως έσωσε την ομάδα από το πρόβλημα του υποβιβασμού την περασμένη σεζόν, αφού αντικατέστησε τον Στέφανο Πιόλι τον Νοέμβριο μετά από ένα ξεκίνημα 10 αγώνων χωρίς νίκη.

Τελικά την οδήγησε μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού στην 15η θέση, ενώ παράλληλα οδήγησε την ομάδα στα προημιτελικά της Conference League, όπου αποκλείστηκε από την μετέπειτα νικήτρια Κρίσταλ Πάλας.

Ο Βανόλι θα έχει την πρώτη του ευκαιρία να ανατρέψει την κατάσταση την Παρασκευή (11/9), όταν η Φιορεντίνα θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει την νεοφώτιστη Βενέτσια, η οποία είναι επίσης χωρίς νίκη μετά από τρία παιχνίδια χωρίς βαθμούς.