Σοκ στην Γιουβέντους: Χειρουργείο για τον Λοκατέλι και επιστροφή το 2027!

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Λοκατέλι την Δευτέρα (7/9), έδειξαν ότι υπέστη ζημιά στον εξωτερικό μηνίσκο και θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Το διάστημα της αποκατάστασης του τραυματισμού του Λοκατέλι, εκτιμάται στους 3 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι ο αρχηγός της Γιουβέντους θα επιστρέψει στην δράση τον Ιανουάριο του 2027.
O τραυματισμός του Λοκατέλι αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την Γιουβέντους, δεδομένου ότι ο 28χρονος χαφ αποτελεί βασικό γρανάζι στον άξονα της μεσαίας γραμμής των «μπιανκονέρι».