Σοκ στην Γιουβέντους: Χειρουργείο για τον Λοκατέλι και επιστροφή το 2027!

Ο Μανουέλ Λοκατέλι υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο ντέρμπι της Γιουβέντους με την Μίλαν, με τον έμπειρο χαφ να είναι αναγκασμένος να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Λοκατέλι την Δευτέρα (7/9), έδειξαν ότι υπέστη ζημιά στον εξωτερικό μηνίσκο και θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το διάστημα της αποκατάστασης του τραυματισμού του Λοκατέλι, εκτιμάται στους 3 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι ο αρχηγός της Γιουβέντους θα επιστρέψει στην δράση τον Ιανουάριο του 2027.

O τραυματισμός του Λοκατέλι αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την Γιουβέντους, δεδομένου ότι ο 28χρονος χαφ αποτελεί βασικό γρανάζι στον άξονα της μεσαίας γραμμής των «μπιανκονέρι».